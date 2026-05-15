El horóscopo de mañana, sábado 16 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 16 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El fin de semana le pide cuidarse sin querer controlarlo todo. Una actividad física suave, una salida sencilla o un cambio de imagen pueden mejorarle el ánimo y darle seguridad personal.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una conversación afectiva puede ser delicada si habla desde la nostalgia. Mire el presente con gratitud, evite reproches innecesarios y reserve un rato para descansar de preocupaciones repetidas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy le irá bien revisar amistades y confiar solo en quien se muestra leal. Un plan tranquilo puede ayudarle a ordenar emociones y recuperar claridad interior sin demasiados compromisos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El día es favorable para retomar contacto con amistades o familiares que hacía tiempo que no veía. No hace falta forzar intimidades; un gesto cordial puede abrir una etapa amable.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede sentir ganas de salir, moverse o improvisar un plan distinto. Acepte una invitación si le apetece, pero reserve también un espacio de silencio para escuchar qué necesita realmente.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La convivencia puede mejorar si usted evita revisar cada detalle del otro. Cuide también el cuerpo: comer con moderación y descansar mejor le dará orden sin caer en rigideces.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un sueño personal puede volver a parecerle posible si lo comparte con alguien que le escuche bien. En el amor, no pida respuestas inmediatas; la confianza crece con tiempo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un encuentro familiar puede suavizar distancias antiguas si usted no insiste en tener toda la razón. Deje espacio a las disculpas, los matices y una forma más ligera de relacionarse.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El cuerpo puede pedirle una pausa más clara de lo que pensaba. Escuche las señales, baje el ritmo y aproveche el día para hablar con la pareja o los amigos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si se nota irritable, no se obligue a participar en todos los planes sociales. Elija compañías tranquilas, evite discusiones familiares y procure descansar antes de responder a comentarios incómodos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La distancia emocional puede ser útil si sirve para calmarse, no para castigar a nadie. Un rato a solas, lectura o paseo le ayudará a entender mejor qué le molesta.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy conviene proteger la sensibilidad y no absorber tensiones ajenas. La digestión y el ánimo pueden agradecer un menú sencillo, descanso y una conversación con alguien que no dramatice.