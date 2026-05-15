El cine al aire libre llega a la Sala Apolo este verano

La Sala Apolo es uno de los locales de ocio más reconocidos de Barcelona, tanto por los conciertos que alberga como por las fiestas que se celebran –casi– cada noche. Pero ahora también se une a la lista de actividades la proyección de largometrajes al aire libre.

'CineClub 113' será el nuevo ciclo de films que albergará el recinto de Poble-Sec. En la Sala 3, la única que cuenta con techo descubierto, cada lunes se proyectará un documental musical. La propuesta viene de la mano del festival de cine In-Edit, por lo que se unen los dos mundos en un solo espacio. Las películas se proyectarán durante los meses de julio y agosto e irán seguidas de sesiones de DJ inspiradas en el filme que se haya visualizado.

La programación de los contenidos se hará pública a finales de mayo. Respecto al nombre del ciclo, CineClub 113 parte de la localización del recinto, que se ubica en la calle Nou de la Rambla, 113.

Una unión de premio

Más allá del ciclo cinematográfico, el Festival In-Edit se ha unido a la Sala Apolo para crear el Premio a Mejor Videoclip Musical, enfocado al talento creativo de artistas de todo el mundo. El galardón, que se librará por primera vez este año, busca dar visibilidad al ámbito audiovisual dentro de la industria musical, uniendo así de nuevo la imagen y el sonido.

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Las propuestas se pueden presentar hasta el 1 de septiembre de 2026, de manera que las bases y la plataforma ya están abiertas al público.