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Los veterinarios coinciden: los gatos que no hacen caso cuando sus dueños les llaman no son “pasotas”

Los felinos son animales muy independientes pero detrás de este comportamiento pueden haber otros motivos

Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros

La sordera en gatos es bastante habitual.

La sordera en gatos es bastante habitual. / INFORMACIÓN

C. Suena

C. Suena

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Los gatos son animales independientes, de eso no cabe duda, pero en muchas ocasiones ese “pasotismo” puede responder a algún tipo de patología que deberíamos tener en cuenta.

Juanjo, veterinario autor del canal de Youtube ‘JuajoVet’, nos explica por qué en ocasiones tu gato puede no responder cuando le llamas por su nombre y antes sí lo hacía. Como te comentábamos puede ser porque directamente te ignore, te desobedezca o que sea muy independiente, pero también puede ser debido a alguna enfermedad.

La pérdida auditiva en gatos puede ser algo bastante habitual cuando se va a haciendo mayor pero también debido a alguna patología interna del oído como una otitis, un tapón de cera o una infección. Es por ello que este profesional médico nos recuerda que hay que revisar estas causas para que el animal no sufra y siga perdiendo audición.

Muchos dueños de gatos piensan que su mascota simplemente “pasa de ellos” cuando no responde a llamadas, ruidos o estímulos habituales. Sin embargo, detrás de ese comportamiento puede esconderse un problema de audición. La sordera en gatos es más frecuente de lo que parece y, en muchos casos, pasa desapercibida durante meses porque los felinos son expertos en adaptarse a sus limitaciones.

“Puede que sea una disminución de la audición porque el tímpano, que es el es una membrana que tenemos en el oído, se va haciendo cada vez menos flexible y por lo tanto transmite peor el sonido y verás que tu gato cuando le llamas no hace caso”, explica Juanjo, quien añade que en muchas ocasiones esto pasa desapercibido ya que los gatos lo compensan con la vista, con el olfato incluso con las vibraciones.

Cómo identificar si tu gato no te oye bien

Para intentar saber si tu gato tiene pérdida de audición el también veterinario Manuel Manzano, en su canal ‘Veterinario gratis’, explica que lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, dar una palmada fuerte cuando el gato está distraído. Si no reacciona, lógicamente, tiene un problema auditivo serio.

También es muy significativo si de repente vas a tocar al gato y justo cuando lo tocas, éste reacciona muy asustado y es que puede que no se haya percatado de que te has acercado.

Igualmente, puedes observar si cuando el gato está solo “anda como mareado, aturdido, mueve la cabeza hacia un lado y hacia otro, puede que tenga dañado el órgano del equilibrio que está en el oído interno”.

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Por último, explica que son los dueños los que mejor pueden detectar estos problemas. “Si lleva una temporada que está más estresado, más nervioso, se enfada por casi todo, puede ser que esas reacciones respondan a un problema auditivo”, concluye Manzano.

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