Las mejores playas de Europa, según Tripadvisor: solo hay dos en España

La llegada del verano se aproxima y muchas personas siguen con la búsqueda del destino perfecto al que viajar, teniendo en cuenta criterios como precio, gastronomía, monumentos, actividades o playas. Algunos usuarios recurren a la plataforma de viajes Tripadvisor, donde resulta fácil filtrar según esta última variable.

Y es que la página web ha anunciado los ganadores de sus premios anuales 'Traveller's Choice 2026', un reconocimiento basado en la opinión de los usuarios.

'Traveller's Choice'

Los premios anuales de Tripadvisor pretenden premiar los destinos, hoteles, restaurantes o los planes favoritos de los viajeros en todo el mundo.

Los ganadores del 2026 corresponden a los logros del año anterior, y se concede el galardón al que recibe mayor número de opiniones y comentarios positivos durante un periodo de 12 meses en una categoría concreta.

La plataforma ha publicado las mejores playas de 2026, que se organizan en las siguientes categorías:

Las mejores del mundo

Playas únicas

Las mejores de Estados Unidos,

Las mejores de El Caribe

Las mejores de Europa

Las mejores de Sudamérica

Las mejores de México

Las mejores de África

Las mejores del Pacífico Sur

Las mejores de Asia.

Mejores playas de Europa 2026

Las mejores playas de Europa son totalmente diferentes, pero coinciden por tener una media de más de 4 estrellas sobre 5 y más de 3.000 opiniones en la mayoría de las clasificadas. Entre las 10 primeras, dos playas españolas han conseguido ganarse un hueco.

Este ránking valora desde la arena hasta el agua, pasando por el ambiente, las actividades, la vida marina o la ubicación.

Situada en la isla de Creta, Grecia, la playa de Elafonisi es la mejor de Europa. Destaca por las aguas turquesas y la arena rosa. Se considera perfecta para todo tipo de públicos debido a que es poco profunda en los primeros metros, pero lejos de la costa la profundidad permite realizar actividades como natación o esnórquel, entre muchas otras.

En la misma isla griega de Creta se encuentra Balos Lagoon, una de las ubicaciones más fotografiadas de la isla, con aguas turquesas y un paisaje panorámico. Algunos usuarios puntúan como negativo el acceso a la playa por un largo camino, que solo disfrutan los más excursionistas, aunque también se puede llegar en ferri desde el puerto de Kissamos, una forma menos económica pero más cómoda.

En el pequeño pueblo costero Olhos de Água, en el distrito de Faro, Portugal está la playa de Falésia. Entre acantilados y una larga costa, se encuentra la arena dorada y las brillantes aguas azules, con olas perfectas para los amantes del surf. Además, hay un sendero que recorre los acantilados con magníficas vistas.

En Cerdeña, Italia, está la playa de La Pelosa. Destaca por su poca profundidad y sus aguas cristalinas, aunque es importante tener precaución con las rocas afiladas, y tener en cuenta que durante los meses más cálidos (del 15 de mayo al 15 de octubre) se necesita reservar una entrada con antelación para acceder.

Falassarna es otra de las mejores playas que se encuentra en Creta, Grecia. También es muy popular por su arena fina y sus aguas tranquilas. Asimismo, es un paraíso natural con zonas protegidas, ofreciendo una gran variedad de flora y fauna.

La primera playa española que se cuela en el ránking de las mejores de Europa es la del Muro, en la ciudad de Alcúdia (Mallorca). La dividen generalmente en cuatro secciones: dos zonas más urbanizadas, con actividades acuáticas y oferta gastronómica; otra rodeada de pinos, zonas vírgenes y protegida con dunas; y la última, conocida por sus chiringuitos y por las 'casetas' pesqueras edificadas sobre la misma arena.

Playa de Muro en Alcúdia, Mallorca. / Wikipedia

La playa de Paleokastritsa es otra de las playas griegas que merece la pena visitar; esta se encuentra en la isla de Corfú. Situada entre acantilados rocosos y vegetación, destaca por sus aguas cristalinas y una cueva que se puede visitar. Muchos usuarios de la plataforma la consideran perfecta para practicar una gran variedad de deportes acuáticos.

En la isla italiana de Lampedusa está la playa de los Conejos, que debe su nombre a la presencia de este animal en su bahía del islote de los Conejos. Se trata de una zona tranquila, con increíbles aguas azules perfecta para relajarse y que cuenta con una gran variedad de fauna marina que ver.

La última playa española que se cuela en el ránking de las mejores playas de Europa se encuentra en la isla de Gran Canaria. La playa de Maspalomas se reconoce, sobre todo, por las impresionantes dunas de arena que hay a su alrededor y por ser una zona tranquila con una costa extensa.

La playa de Palombaggia, en el sur de la isla de Córcega, en Francia, cierra el ránking. Rodeada de pinos, los usuarios la consideran como paradisíaca y la valoran positivamente por ser cómoda, debido a que es muy grande y tranquila. Además, se conoce por un paseo de rocas rojas por el que se puede caminar.