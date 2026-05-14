El horóscopo de mañana, viernes 15 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 15 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy le conviene confiar más en la intuición que en el orgullo. En el amor, una conversación sincera puede aliviar dudas, y en el dinero será mejor pedir consejo antes de decidir solo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Evite comparar el presente con recuerdos que ya no explican quién es usted ahora. Una decisión económica puede pedir rapidez, pero no precipitación; escuche una opinión práctica antes de cerrar nada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Los sentimientos pueden estar más mezclados de lo que parece, y le irá bien aclararlos sin herir a nadie. En el trabajo, sea meticuloso y deje constancia de sus avances.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una historia pendiente puede condicionar su ánimo si no la mira con honestidad. En lo económico, una propuesta interesante merece atención, pero también una revisión serena de todos sus detalles.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día puede abrirle una puerta afectiva inesperada, siempre que esté dispuesto a bajar defensas. En cuestiones prácticas, aceptar algún cambio le dará más margen que mantenerse demasiado rígido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No deje que una inseguridad pequeña crezca hasta ocupar toda la relación. En dinero y trabajo, conviene ajustar expectativas, revisar gastos y evitar compromisos que aún no tiene garantizados.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La comunicación afectiva puede avanzar si usted no fuerza nada y sabe esperar el momento adecuado. En el entorno profesional, su carisma puede ayudarle a defender una petición con elegancia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un recuerdo del pasado puede aparecer con más fuerza de la que quisiera. Antes de actuar, pregúntese si le aporta paz; en dinero, observe bien con quién comparte responsabilidades.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Le conviene mirar a la pareja con más profundidad y menos prisa por juzgar. En asuntos económicos, revise alianzas o acuerdos antiguos; quizá alguno ya no le da el beneficio esperado.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy puede darse cuenta de que alguien cercano ha estado más presente de lo que usted valoraba. En dinero, sea firme pero prudente ante exigencias o condiciones poco claras.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si nota tensión afectiva, no alimente discusiones que puedan reabrir asuntos antiguos. En cuestiones económicas, es preferible hablar con transparencia y no prometer resultados que todavía no puede asegurar.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una situación puede revelar quién le apoya de verdad y quién solo añade ruido. En el trabajo, gestione la ansiedad con calma; un imprevisto no debería hacerle perder perspectiva.