Carles Marcos, experto en psicología deportiva, sobre Florentino Pérez: "Tiene un perfil narcisista donde la palabra no es un puente para transmitir información, sino un espejo para reflejar su propia imagen"

Florentino Pérez se desenmascaró. El presidente del Real Madrid convocó a los medios de comunicación para anunciar que va a convocar elecciones en los próximos días, pero también atacó duramente al ABC, ya que el medio publicó en exclusiva, pocos minutos antes de la rueda de prensa, que el mandatario estaba cansado, algo que desmintió rotundamente: "No voy a dimitir".

En la comparecencia, el presidente del conjunto blanco se equivocó al realizar ciertos comentarios, especialmente cuando expresó que "un artículo lo publica una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol", entre otras afirmaciones.

Desde SPORT, del mismo grupo editorial que EL PERIÓDICO, contactamos con el psicólogo deportivo Carles Marcos para analizar las palabras de Florentino Pérez. El experto en psicología empezó diciendo que la mayoría de personas pensaban que "era una persona que no perdía los papeles y que tenía un tono pausado al hablar con discursos bien estructurados, pero no es así".

No dudó en decir que la rueda de prensa fue un "esperpento en cuanto a la oratoria". El principal motivo que destacó fue que "usó un discurso de más de una hora, cuando se podría resumir en tres frases que repitió más de veinte veces".

El presidente del Real Madrid demostró tener "un perfil narcisista", ya que usó una oratoria circular "donde la palabra no es un puente para transmitir información, sino un espejo para reflejar su propia imagen". Asimismo, Marcos desveló lo que le delató: "Fue esa verdad absoluta al hablar, repitiendo una idea, una y otra vez para que el que escucha lo acepte por agotamiento".

Florentino Pérez / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

"No hay matices"

El psicólogo deportivo recordó que cuando algo se repita mucho "deja de ser una opinión para convertirse en realidad sin más".

"Su ego hacía que su discurso siempre volviese a su vida triunfante, a los éxitos del real Madrid gracias a él, con la pretensión de que se supiese en todo momento quién es el protagonista, aunque insistirse en que en el club mandan los socios. Y esto lo reiteró hasta la saciedad para intentar bloquear ese sentido crítico", explicó a SPORT.

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Por último, Marcos expuso que "ese narcisismo no admite opiniones diversas ni críticas, pues todo es blanco o negro: o éxito o fracaso, o lealtad o traición y hay que escoger entre una cosa u otra. No hay matices".