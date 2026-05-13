Los veterinarios coinciden: tu perro tiene frío y debes taparlo con una manta si es de esta raza

¿Tiene frío mi perro? Esta pregunta puede ser de las que más dudas generan a los dueños de mascotas en los meses invernales e incluso ahora en primavera. Hay quien piensa que si los tapamos como a personas los estamos humanizando pero la realidad es muy distinta y los veterinarios lo tienen claro: hay que tapar a los perros.

Eso sí, no a todos, y aquí veremos aquellas razas que necesitan estar tapadas con una manta para descansar mejor. Al igual que las personas, todos los perros no sienten el frío igual y dependerá de su edad, de su acumulación de grasa a nivel subcutáneo y hasta de su estado de salud.

Los perros que tienen más grasa, obviamente, estarán más aislados del frío, pero también aquellos que tienen un pelaje más grueso. Igualmente, los perros mayores y los cachorros tienen menos defensas contra el frío ya que su metabolismo es diferente al de un perro adulto.

Juanjo, veterinario que tiene un canal en Youtube llamado ‘JuanjoVet’ con más de 10.000 suscriptores, explica que los perros mayores también necesitan que los tapes. “Su metabolismo basal es más lento, por lo tanto casi no tienen capacidad para quemar la grasa y aumentar la temperatura corporal. Por lo tanto, a las noches, para mantener su confort necesitan ser tapados”, explica y añade que es beneficioso para algunas patologías como la artrosis, si descansan sobre un colchón muy mullido y tapados. Los cachorros también deben estar tapados ya que todavía no tienen capacidad de termorregular bien su temperatura corporal, por eso muchos cachorritos prefieren ser tapados e incluso duermen mejor.

Por último, si tienes un perro enfermo también debes taparlo. “La mayoría de las enfermedades necesitan un bienestar para mejorar, no solo con la medicina que te va el veterinario, sino un descanso, dormir bien es importantísimo. Así que si tu mascota también en algunas situaciones ves que está enferma, taparlo puede ayudarle a mejorar esta enfermedad”, explica Juanjo.

Razas de perro que tienes que tapar

JuanjoVet también ofrece un listado de razas que son más proclives a ser tapadas. Son las siguientes:

Chihuahuas

Bulldog francés

Pug

Carlinos

Crestado chino

Galgos

Yorkshire

Razas de perro que no necesitas tapar

Los perros que normalmente no necesitan manta son los siguientes:

Samoyedo

Malamute

Husky

Labrado

Golden Retriever

Pastor alemán

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Cómo saber si tengo que tapar a mi perro

En este sentido, coincide el veterinario Manuel Manzano en su canal ‘Veterinario Gratis’, que señala que es fácil saber si el animal tiene frío. “No te va a pedir una manta pero si veis que el animal pasa más horas del día durmiendo, está como más aletargado, se mueve más lentamente, respira más lentamente y que su piel está más reseca está claro que os está diciendo que está pasando frío”.