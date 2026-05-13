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Cáncer

El recordatorio de José Manuel Gallardo, neumólogo, sobre el cáncer de pulmón: "Un fumador sería recomendable que se hiciera chequeos médicos anuales"

El cáncer de pulmón continua siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer y el consumo de tabaco su principal factor de riesgo

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Un fumador de tabaco en la calle

Un fumador de tabaco en la calle / Perales Iborra / LEV

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El cáncer de pulmón sigue siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer en todo el mundo, recuerda el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (CECP). En 2025 se registraron más de 23.000 muertes en España por esta enfermedad. Además, se produjo un incremento de la mortalidad femenino que hizo que, por primera vez, fuera este tumor la principal cause de mortalidad por cáncer en mujeres, superando el cáncer de mama.

El gran problema de este cáncer, apunta el doctor José Manuel Gallardo, neumólogo en el Hospital Centro de Andalucía, es que "normalmente cuando se detecta y da síntomas normalmente ya hemos llegado tarde".

Normalmente, la gran mayoría de los cánceres de pulmón "se deben a un hábito tabáquico o un consumo tabáquico". Es por ello que Gallardo expone que "cualquier persona que sea fumadora sería recomendable que se hiciera chequeos médicos anuales".

Tos cronificada o expectoración

Entre los chequeos médicos más recomendables, el médico sugiere hacer "un 'screening' con TAC torácico de baja radiación, que es lo que realmente identifica muchas veces pequeñas lesiones tumorales antes de que se desarrollen y sea tarde para un tratamiento eficaz".

Sea fumador o no, cuando una persona tiene una tos cronificada "sería bueno y recomendable visitar al neumólogo para hacer un chequeo", también ante una expectoración, esto es, expulsión de moco con sangre, para descartar alguna patología de esa índole.

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Prevención

"Pero desgraciadamente, los síntomas del cáncer de pulmón normalmente en fases iniciales son silentes, es decir, no se identifican de forma clara. Por eso es muy importante tener una prevención con respecto a la sospecha de cáncer de pulmón y hacerse chequeos respiratorios frecuentes, sobre todo en personas fumadoras o en personas que han tenido cáncer de pulmón a nivel familiar", concluye Gallardo.

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