El horóscopo de mañana, jueves 14 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 14 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Cuidar la imagen y el cuerpo puede darle más seguridad, siempre que no lo convierta en exigencia. En el amor, siga la intuición con palabras serenas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La semana le recuerda que amar el presente exige dejar de medirlo con recuerdos. En la economía, no retrase una decisión que puede estructurar mejor sus planes.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día pide claridad afectiva y firmeza profesional. Si actúa con honestidad evitará enredos; si protege su esfuerzo, nadie podrá cuestionar fácilmente lo que hizo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una invitación o reencuentro puede alegrarle el ánimo y conectarlo con gente del pasado. En dinero, una oportunidad compartida avanzará si usted duda menos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los planes de viaje u ocio pueden darle una ilusión renovada. Antes, cierre una conversación pendiente y no deje que el orgullo complique un acercamiento sincero.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La salud le pide moderación, sobre todo con comidas o rutinas demasiado irregulares. En el amor, confiar un poco más puede evitar discusiones que no llevan a nada.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una esperanza que parecía detenida puede empezar a moverse. Aproveche su carisma para negociar, pedir o aclarar, pero respete el ritmo emocional de la otra persona.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Repetir una historia antigua no siempre es avanzar. Elija con madurez, proteja sus intereses económicos y permita que un encuentro familiar suavice distancias.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El cuerpo puede enviarle señales que conviene escuchar sin alarmismo. En el trabajo, un entorno de formación o nuevos contactos puede abrirle caminos más estimulantes.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El mal humor puede hacerle evitar reuniones que acabarían en tensión. Busque calma, revise acuerdos económicos y agradezca con más claridad el apoyo de quien siempre está.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La introspección le irá mejor que la confrontación. Una idea profesional puede empezar a tener sentido, pero en el amor conviene tomar distancia antes de hablar.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Alejarse de personas poco leales le dará paz. No exija resultados inmediatos a nada ni a nadie; su cuerpo también le pide calma, orden y digestión emocional.