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Choques culturales

"Un zurito, ¿no tienes?", el malentendido de una joven catalana al pedir una cerveza en un bar de Madrid

La RAE responde a las dudas sobre las diferencias léxicas en cada comunidad autónoma

Cada caña de cerveza genera 81 céntimos de riqueza y aporta 31 céntimos a las arcas públicas

Imagen de una caña.

Imagen de una caña. / Pixabay

Goundo Sakho

Goundo Sakho

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España tiene muchas comunidades y regiones y, a causa de ello, los choques culturales son muy frecuentes. No solo existen diferencias en sus estilos de vida, sino que también hay un contraste notable entre sus respectivas lenguas y, por supuesto, la cultura del tapeo. De este modo, surgen debates que nunca terminan: la tortilla, ¿con o sin cebolla?; ¿unas judías verdes, unas habichuelas o unas alubias verdes?; ¿pollo empanado o una milanesa?; ¿una sangría o tinto de verano?, y -uno de los más habituales- ¿una cerveza, una birra o una caña?

Clara Griffiths, conocida en Tiktok como 'theoriginalfood', se ha viralizado tras mostrar qué ocurre cuando una catalana intenta pedir una cerveza en Madrid. En el vídeo, la tiktoker pide una caña en un bar, a lo que una camarera le responde: "Tengo dobles". Con cara de desconcierto, Griffiths le pregunta si se refiere a un zurito -"¿Un zurito, no tienes?"-, pero como no es el caso, ambas inician una pequeño debate: "¿Eso no es un tercio?", pregunta cuando la mujer le muestra un botellín y, tras unos segundos, se aclara: "Bueno, pues esto, que no es una pinta... Un doble, por favor".

¡Fuera confusiones!

Esta diferencia léxica surge principalmente por la mezcla de tradiciones, la variedad de tamaños de vasos y botellas, y también por el registro del lenguaje. Según la Real Academia Española (RAE), "cerveza" es el término estándar y formal que refiere a la bebida alcohólica fermentada, mientras que "birra" es una variante informal y coloquial, pero muy extendida en el país.

No obstante, en muchas partes del norte, se suele usar el término 'zurito' para aludir a una cerveza de tamaño pequeño: un mini vaso de entre 100 y 140 ml. El zurito, muy común en el País Vasco, también recibe el nombre de 'corto' en Galicia y Castilla y León, y de 'penalti' en Aragón. Se originó en San Sebastián cerca de los años 60, cuando se puso de moda el 'txikiteo', lo que se conoce hoy como ir de bar en bar.

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Eso nos deja con 'el tercio': para algunos, es simplemente una botella de cerveza, mientras que para otros es la medida concreta de una botella. La 'caña' (o 'mediana' en Catalunya) es la forma estándar de pedir una cerveza de barril en casi toda España y recibe este nombre porque su capacidad equivale aproximadamente a un tercio de litro. Sin embargo, cada bar tiene sus propias reglas no escritas.

Imagen de un zurito.

Imagen de un zurito. / StockSnap/Pixabay

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