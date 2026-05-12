El horóscopo de mañana, miércoles 13 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 13 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Puede recibir una muestra de valoración que compense esfuerzos pasados. No deje que la envidia o los comentarios externos le roben alegría; celébrelo con discreción.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Los cambios que le preocupaban pueden tener una lectura más positiva de lo que parecía. En el amor, mirar el presente sin sombras antiguas le dará estabilidad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una idea puede devolverle optimismo en un asunto económico. Al mismo tiempo, conviene revisar su círculo cercano y confiar solo en quien demuestra lealtad con hechos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No idealice una historia pasada ni la compare con el presente. En el trabajo, una posibilidad complementaria puede ayudarle, siempre que proteja también el descanso.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los rumores pierden fuerza si usted no los alimenta. Mire hacia sus objetivos, actualice recursos y no permita que una tensión externa le quite entusiasmo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un retraso económico puede incomodarle, pero no debe desordenarlo todo. Actúe con realismo, recorte gastos prescindibles y evite convertir la preocupación en reproches afectivos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su poder de persuasión estará más alto si habla con calma y precisión. En el amor, no exija confesiones inmediatas; la confianza se construye con tiempo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un reto profesional puede sacarlo de la comodidad, pero también mostrarle capacidades olvidadas. En familia, una reconciliación es posible si deja atrás parte del rencor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las nuevas conexiones pueden estimularlo y darle información valiosa. En la vida afectiva, aproveche ese impulso para escuchar mejor y no quedarse en respuestas superficiales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No tome decisiones laborales solo por cansancio emocional. Revise qué lo desmotiva de verdad y busque una conversación honesta antes de cerrar puertas importantes.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un descubrimiento profesional puede darle una dirección más clara. En el amor, en cambio, hoy es mejor reducir tensiones y no entrar en discusiones antiguas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se hunda si un resultado no sale exactamente como esperaba. La salud emocional también cuenta: coma ligero, descanse y evite rodearse de personas que lo cargan.