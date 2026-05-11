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Confirmado por la Fundación Española del Corazón: los alimentos que pueden repercutir negativamente en la salud cardiovascular

La fundación también recomienda el consumo diario de algunas comidas como las frutas y las verduras

El cardiólogo Aurelio Rojas: "Hay dos alimentos de tu día a día que están destrozando tu salud sin que te des cuenta"

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Alimentos ultraprocesados y comida basura.

Alimentos ultraprocesados y comida basura. / Yanira Martín / Europa Press

Oriol García Dot

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Los alimentos determinan en gran medida nuestra salud y, más concretamente, nuestra salud cardiovascular. En el ejercicio de intentar ayudar a la población a tener una buena salud del corazón, la Fundación Española del Corazón ha redactado unos informes donde indica los alimentos que más perjudican al corazón y los que más lo fortalecen.

En primer lugar, esta fundación aconseja seguir una alimentación que sea considerada cardiosaludable, es decir, variada y equilibrada. También asegura que se deben evitar aquellos alimentos que contienen cantidades abundantes de grasas saturadas, grasas trans y colesterol.

Algunos ejemplos de estos productos son los lácteos enteros, que se pueden sustituir por lácteos desnatados; la mantequilla que es fácilmente sustituible por aceite de oliva virgen; las carnes grasas que se sustituyen por carnes magras, que contienen poca grasa, como el conejo o el pollo sin piel; y los embutidos, las yemas de huevo, los fritos comerciales y la bollería industrial.

Grasas trans

La fundación también destaca por perjudicial la grasa trans, la cual se encuentra en algunas grasas para fritura y pastelería. Uno de los principales ejemplos son los aceites vegetales hidrogenados utilizados en galletas, productos de pastelería y productos lácteos.

Además, explica uno de los puntos claves para la salud cardiovascular: "También debes reducir la sal en la dieta, la forma más fácil es no añadírsela a los alimentos, tanto a los guisos como a las ensaladas. Reemplazar la sal por hierbas, especias, limón, vinagre, pimienta, ajo, etc.".

Alimentos que ayudan a tu corazón

Por otro lado, la Fundación Española del Corazón enumera los alimentos que los cardiólogos americanos consideran más importantes para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Como no puede ser de otra manera, las frutas y verduras son esenciales en la alimentación. De hecho, los nutricionistas aconsejan consumir al menos tres piezas de fruta y dos de verdura al día.

Otra recomendación es priorizar los alimentos integrales. Estos alimentos como el pan integral, el arroz integral y la avena son opciones más saludables que los granos refinados que se encuentran presentes en alimentos como el pan blanco y el arroz blanco. Además, los integrales incluyen más fibra y sacian más, cosa que ayuda a regular el tránsito intestinal y reduce los picos de glucosa.

Por último se destacan los alimentos que contienen proteínas saludables como son las legumbres, los frutos secos y las semillas. Estas ayudan a mantener y mejorar la salud cardiovascular. Además, se recomienda el consumo de pescado y marisco con regularidad.

Fuentes:

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