Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rúa BarçaMapa rúaTráfico rúa BarçaTiempo CatalunyaFiesta BarçaHantavirusRodaliesCarles PortaDiscoteca MenfisCarme Noguera
instagramlinkedin

Localidad

Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII

Este municipio gallego, con solo 17.000 habitantes, es famoso por su casco histórico medieval, destacando su catedral

Estas son las casas de comidas gallegas que debes visitar, según Lucía Freitas (A Tafona, 1 estrella Michelin)

Así es Tui, un pequeño municipio de Galicia.

Así es Tui, un pequeño municipio de Galicia. / google

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una de las regiones más bonitas de España es Galicia, donde destacan sus paisajes verdes, su costa atlántica y sus playas paradisíacas, pero también su gastronomía, debido a que cuenta con un repertorio único: desde el pulpo a la gallega hasta todo tipo de marisco y carnes, especialmente el chuletón de vaca.

No cabe duda de que es un destino ideal para pasar las vacaciones de verano, pero una de las localidades más encantadoras de la zona y considerada donde mejor se come de España es Tui, una de las ciudades más antiguas y con más historia de Galicia.

Se encuentra ubicada a orillas del río Miño, justo enfrente de Portugal, haciendo frontera. Con una población de tan solo 17.000 habitantes, la ciudad tiene un casco histórico medieval muy bien conservado, donde destaca la Catedral de Santa María de Tui, conocida popularmente como la Catedral de Tui.

Es uno de los monumentos referentes en Galicia. La Catedral de Tui fue construida entre los siglos XII y XIII, destacando por su carácter único de fortaleza, pues fue diseñada no solo como templo religioso, sino también como estructura defensiva en una zona fronteriza estratégica. En el año 1931, la catedral fue declarada Monumento Histórico-Artístico.

Catedral de Tui.

Catedral de Tui. / ARCHIVO

No es el único monumento que se puede visitar en la ciudad, ya que por sus calles se encuentran auténticas joyas ocultas como la Capilla de San Telmo, un ejemplo único del barroco portugués en Galicia.

También se puede visitar el convento gótico de Santo Domingo, en cuyo interior se exhiben dos impresionantes retablos barrocos o los restos de la muralla, que aún se conservan en pie y que datan de los siglos XII y XIII.

¿Cómo es la gastronomía de Tui?

La gastronomía de Tui se caracteriza por una cocina tradicional, es decir, la de toda la vida, como la de las abuelas, donde se prioriza el producto de calidad. Todo gira en torno al marisco, y los productos principales son las navajas, los percebes o las almejas, así como el famoso pulpo á feira, uno de los platos más representativos de la región.

Noticias relacionadas

Pulpo á feira.

Pulpo á feira. / ARCHIVO

También son muy apreciadas las carnes y los embutidos procedentes del interior. En Tui hay numerosos restaurantes familiares, donde se trabaja con producto fresco y de proximidad, lo que garantiza una cocina auténtica.

TEMAS

  1. Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
  2. Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
  3. Audiencias TV Ayer: 'Tu cara me suena' lidera con mínimo, 'De viernes' se mantiene y Ana Rosa cierra su mejor semana de la temporada
  4. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
  5. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
  6. David Pérez, neurólogo: 'El yoga, taichí o el mildfulness reducen el estrés y pueden prevenir el deterioro cognitivo
  7. El Banco Sabadell aflora una exposición de 8,8 millones a la quiebra de Spirit Airlines, la primera aerolínea que colapsa por la crisis del combustible
  8. El fiscal Luzón y sus próximas diligencias sobre la relación de las “chistorras” con los pagos en metálico del PSOE y el impulso del caso Santos Cerdán

Simón y De los Mozos sitúan a sus hombres de confianza en Indra tras la salida de Escribano

Simón y De los Mozos sitúan a sus hombres de confianza en Indra tras la salida de Escribano

Nuria Roca señala a los medios tras el cruce de dardos con Marc Giró ayer en laSexta: "La ideología no se vocifera, se practica"

Nuria Roca señala a los medios tras el cruce de dardos con Marc Giró ayer en laSexta: "La ideología no se vocifera, se practica"

Nissan despedirá a 211 trabajadores de sus centros auxiliares de Catalunya

Nissan despedirá a 211 trabajadores de sus centros auxiliares de Catalunya

Denuncian al coordinador de Vox en Mataró por agredir a dos jóvenes

Denuncian al coordinador de Vox en Mataró por agredir a dos jóvenes

Entra en vigor la 'Ley de Bienestar animal'

Entra en vigor la 'Ley de Bienestar animal'

El futuro centro de semiconductores avanzados de Catalunya tendrá una inversión de 400 millones

El futuro centro de semiconductores avanzados de Catalunya tendrá una inversión de 400 millones

Estos son (de momento) los casos detectados por hantavirus: tres muertos, siete contagiados y varios sospechosos

Estos son (de momento) los casos detectados por hantavirus: tres muertos, siete contagiados y varios sospechosos

Se filtran los audios entre Antonio Tejado y María del Monte tras el robo en su casa: "Tú ves mucho CSI, pero la policía no va a encontrar una polla"

Se filtran los audios entre Antonio Tejado y María del Monte tras el robo en su casa: "Tú ves mucho CSI, pero la policía no va a encontrar una polla"