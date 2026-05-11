El horóscopo de mañana, martes 12 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 12 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La intuición será útil, pero no sustituye el consejo experto en asuntos económicos. Pedir ayuda no lo hace más débil; puede evitarle una decisión precipitada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un comentario hecho sin pensar podría herir a alguien que lo quiere. Mida las palabras y, si aparecen cambios laborales, mírelos como una oportunidad de recuperar confianza.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El deseo de novedad puede ser intenso, pero le conviene actuar con transparencia. En proyectos laborales, documente avances y no deje demasiado espacio a interpretaciones ajenas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una amistad puede ofrecerle una salida o un apoyo práctico interesante. Antes de aceptar, valore horarios, energía y equilibrio personal; no se cargue más de lo sostenible.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Modernizar ideas, rutinas o métodos puede beneficiarle, aunque al principio le cueste. En el amor, permítase ilusionarse sin perder la prudencia que ha aprendido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si nota desconfianza, pregúntese de dónde nace antes de proyectarla en el otro. En dinero, una decisión rechazada en el pasado puede volver como lección útil.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La paciencia será imprescindible con alguien que no expresa fácilmente lo que siente. También puede ser buen momento para revisar financiaciones, permisos o peticiones con seguridad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No todos los recuerdos merecen una segunda oportunidad. En la economía, esté atento a movimientos poco claros y pida información antes de confiar más de la cuenta.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La relación puede crecer si usted se interesa por los valores profundos de la otra persona. En dinero, analice si una alianza aún tiene sentido real.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un asunto económico puede tensarlo si alguien cambia las condiciones esperadas. Mantenga la serenidad, revise acuerdos y no descargue esa presión sobre quien lo quiere.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Evite promesas exageradas para convencer a alguien de un plan o idea. La sinceridad será más útil que el entusiasmo desmedido y protegerá amistades valiosas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Conviene apartarse de quien siembra dudas en su vida sentimental. En cuestiones materiales, explique con calma los plazos y no deje que la impaciencia ajena lo desestabilice.