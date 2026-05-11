Los próximos días 15, 25, 27 y 30 de mayo serán festivos en algunos sitios y no se trabajará: consulta si vives en el lugar adecuado para disfrutar de nuevos días de descanso

Cada vez queda menos para disfrutar del verano y, tras el puente de mayo, muchos trabajadores ya esperan con ansias tener algún día festivo previo a las vacaciones estivales. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de España aún marca algunas fechas no laborables que se podrán disfrutar en algunas comunidades autónomas.

Estos días no solo harán la espera hasta las vacaciones más fácil, sino que, además, si se juntan con el fin de semana, podrán dar pie a un puente festivo. Además, si coinciden con un buen clima, podríamos hablar de un puente de verano antes incluso de la llegada de la propia estación.

Puente festivo la semana que viene

La festividad más cercana es la de San Isidro, que se celebra el día 15 de mayo y este año cae en viernes, por lo que permite tener un puente de tres días.

Esta jornada conmemora a San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid y de los agricultores. En consecuencia, se celebra especialmente en la Comunidad de Madrid ,donde es una fecha simbólica. Pero no es exclusiva de la capital, ya que muchos municipios españoles han añadido esta jornada como festivo local a su calendario.

El 15 de mayo es festivo local oficial y se celebra tanto en la capital como en varios municipios de la comunidad. Sin embargo, otras comunidades autónomas celebran el patrón de los agricultores. Es el caso de varias localidades de Vizcaya (País Vasco), algunas ciudades de Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares y Canarias.

Fiestas locales

El siguiente festivo es de carácter local en varias regiones del país y llegará semanas después del Día del Trabajador, el lunes 25 de mayo. Y es que la ciudad de Barcelona y de Zamora el 25 de mayo celebran la Segunda Pascua, una festividad de fecha variable porque siempre tiene lugar 50 días después del Domingo de Resurrección. La efeméride tiene lugar un día después del Domingo de Pentecostés, una fiesta religiosa que conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

En el caso de Barcelona, siempre es lunes y es un día no laborable en la ciudad, pero hay otras localidades catalanas que pueden disfrutar de este festivo.

Además, el mismo 25 de mayo coincide con el día de la Virgen de Alarcos en Ciudad Real, con el día de la Virgen del Mar en Santander y con la Virgen de los Ángeles en Getafe, por lo que en estas localidades también se disfrutará de un puente de carácter local.

Festivo en las ciudades autónomas

Poco después de la Segunda Pascua llega otra jornada festiva: el 27 de mayo, tanto en Ceuta como en Melilla, se celebra la Fiesta del Sacrificio o Aid al-Adha.

Este año cae en miércoles, por lo que quienes quieran - y puedan - disfrutar de un 'superpuente' podrían solicitar días libres para conseguir cinco días de fiesta. Eligiendo el lunes 25 y el martes 26 de mayo, o el jueves 28 y viernes 29 de mayo, se sumarían el día 27 (no laborable) y el fin de semana.

Esta es una de las festividades más importantes de calendario islámico y está marcada como jornada no laborable en ambas ciudades autónomas. La jornada conmemora la devoción por el profeta Abraham y coincide con el final de la peregrinación a La Meca.

¿Qué pasa si el festivo cae en sábado?

En la misma semana hay otro festivo para otra comunidad autónoma. El calendario laboral fija en mayo una fecha muy importante para el archipiélago de origen volcánico: el Día de Canarias, que se celebra el 30 de mayo. Esta jornada conmemora la primera sesión del Parlamento de Canarias con sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, llevada a cabo el 30 de mayo de 1983, un evento institucional clave en la historia de la comunidad.

Con todo, este año coincide con el sábado y muchos trabajadores no podrán disfrutarlo como día libre, ya que quienes trabajan en horario fijo de lunes a viernes. Así, mientras el día no laborable no afecte a la jornada laboral, no tienen el derecho a recuperar ese día.

Sin embargo, algunos empleados sí podrán beneficiarse y reclamar una compensación, pues el Tribunal Supremo así lo reconoce en determinadas situaciones. Es el caso de quienes pierden días festivos respecto a otros compañeros, o el de quienes al hacer el cálculo anual de horas superan el máximo fijado en su convenio colectivo.