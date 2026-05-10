El horóscopo de mañana, lunes 11 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 11 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La semana empieza pidiéndole intuición. En el amor, no todo se resuelve con argumentos; en el trabajo, un reconocimiento puede llegar si mantiene la calma ante tensiones nuevas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Evite comparar el presente con una historia pasada, porque puede herir sin querer. En lo económico, una decisión de asociación o apoyo externo pide valentía y prudencia.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una atracción inesperada puede remover su estabilidad emocional. Sea honesto antes de que la duda crezca; en el trabajo, proteja con detalle lo que ha elaborado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La memoria afectiva puede jugarle una mala pasada si idealiza el pasado. En cuestiones económicas, una propuesta interesante merece estudiarse sin dejarse frenar por la indecisión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien puede despertarle ganas de volver a confiar. En el trabajo, evite reaccionar ante rumores o provocaciones; su mejor respuesta será mantenerse firme, educado y concentrado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los celos o inseguridades pueden enturbiar una relación que necesita confianza. También le conviene revisar gastos y no contar con ingresos antes de que estén confirmados.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La comunicación afectiva puede parecer lenta, pero avanzará si usted no presiona. En el trabajo, su carisma puede ayudarle a pedir lo que considera merecido.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una figura del pasado puede aparecer y poner a prueba su serenidad. Antes de actuar, piense qué aprendió; en el trabajo, un reto nuevo puede abrir horizontes.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se quede solo en la apariencia de una relación; pregunte, escuche y conozca más a fondo. En el trabajo, los contactos nuevos pueden darle perspectivas útiles.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La pareja o una persona querida puede necesitar más gratitud de su parte. En el trabajo, no confunda aburrimiento con fracaso; quizá el malestar venga de otro sitio.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La tensión de pareja puede crecer si retoma temas antiguos sin medida. En lo profesional, un cambio provisional puede revelarle intereses que hasta ahora no había visto.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Algunas influencias externas pueden interferir en su vida afectiva. Marque distancias con elegancia y, en el trabajo, no deje que una prueba domine su ánimo.