La ruta entre acantilados con uno de los miradores más impresionantes del mundo está en España y se puede hacer en familia

Un banco al final de un saliente con vistas al mar, en medio de la nada… No es ficción, es Cabo Vidio, en Oviñana. Es uno de los lugares más impresionantes de la costa asturiana y se encuentra en medio de una ruta entre acantilados de dificultad media-baja que se puede hacer en familia.

La ruta de los acantilados del Cabo Vidio, en Cudillero, lo tiene todo: caminata, chapuzón en el mar, pícnic en un merendero y foto para Instagram. Este recorrido de quince kilómetros ofrece al caminante una mezcla perfecta de mar y montaña y varios bancos para tomar un respiro que se han convertido también en el lugar más codiciado para hacerse una foto para redes sociales. Tiene una visión privilegiada de la costa.

De playa en playa

La ruta de los acantilados del Cabo Vidio tiene de largo unos 15 kilómetros. Es circular y, por tanto, puede iniciarse donde uno quiera. Una idea es empezar junto al faro, en cuyo entorno hay bastantes plazas para aparcar el coche. También puede comenzarse en el centro de Oviñana si hubiera problema en Vidio para estacionar, algo habitual este verano en el que más vale madrugar para poder cumplir los planes.

A la hora de echar a andar, el sentido es también opcional. Desde el cabo lo normal es ir hacia el Oeste por el sendero al borde del acantilado. Si se dispone de todo un día, una buena idea es bajar hasta alguna de las playas por las que pasa la ruta (Cueva, Peñadoira, El Sablón, La Vallina, Los Campizales) para darse un baño en verano y comer de pícnic antes de continuar el camino. En Oviñana (a un kilómetro) hay unos cuantos restaurantes y bares que dan comidas, además de tiendas de comestibles donde poder cargar la mochila. En Valdredo se puede picar algo en el bar del centro social.

El sendero no entraña gran dificultad y es muy frecuentado por familias con niños. Hay cobertura para teléfonos móviles prácticamente en todo el camino, aunque no faltan las zonas de sombra, como La Vallina.

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Si la caminata se hace larga, una vez dejada esta playa atrás, arriba en el monte se bifurca el camino y está la opción de volver ya a Oviñana (a la izquierda) o seguir hasta Valdredo y luego a Albuerne (a la derecha). El cruce está bien señalizado y no hay pérdida, como sucede en toda la ruta.