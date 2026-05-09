Neurología
Juan Manuel Ceballos, neurólogo: "El chocolate, el vino y el queso añejo favorecen la migraña"
El médico sugiere ajustar la nutrición y los hábitos en caso de sufrir episodios de migraña con recurrencia
España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña para niños y adolescentes: solo una inyección al mes
La migraña, lejos de ser un dolor de cabeza común, es una enfermedad todavía invisibilizada que afecta a unos cinco millones de personas en España, un 12% de la población, la gran mayoría mujeres. Además, el 95% de ellos tarda una media de seis años en recibir un diagnóstico, y el 40% permanece sin diagnosticar.
Esta dolencia "es un tipo de dolor de cabeza que limita la calidad de vida de los pacientes", apunta el doctor Juan Manuel Ceballos, neurólogo en el Hospital Centro Andalucía (Córdoba). ¿Qué lo diferencia de un dolor de cabeza cualquiera? Pues que "en la mayoría de casos es muy intenso y precisa de un tratamiento sintomático para intentar acortar la crisis al mínimo tiempo", explica.
Además, al paciente que sufre migraña le pueden aparecer otros síntomas como la fotofobia, la hipersensibilidad a la luz; sonofobia, hipersensibilidad al ruido; u otros síntomas como los vómitos.
Cambios en el estilo de vida
En caso de sufrir migrañas recurrentemente, realizar cambios en el estilo de vida puede ayudar a reducir los dolores. Ceballos sugiere "ajustar la nutrición". "No consumir alcohol, especialmente el vino tinto, que tiene sustancias que pueden incrementar los dolores de cabeza. También se habla mucho del chocolate o el queso añejo", explica.
"Se puede valorar el suprimir de la dieta ciertos nutrientes que pueden estar en relación con favorecer la migraña", añade. El ejercicio físico y tener unos buenos hábitos de sueño también es "fundamental" para atajar estas crisis.
En cuanto a los tratamientos farmacológicos que pueden ser de ayuda, el médico expone que hoy en día "tenemos un gran arsenal terapéutico tanto para atajar la crisis como tratamientos preventivos que se indican a los pacientes que tienen crisis recurrentes y que lo que hacen es disminuir la frecuencia y la intensidad de esos episodios.
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