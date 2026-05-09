El horóscopo de mañana, domingo 10 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 10 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La calma vuelve si usted deja espacio al otro y también a su propio descanso. Un paseo o una reunión sin prisas puede cerrar la semana con buen ánimo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Conviene no forzar reuniones si no se siente del todo sereno. Un domingo más íntimo, con rutinas agradables y pocas obligaciones, le ayudará a recuperar equilibrio emocional.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La jornada le ofrece una oportunidad para cerrar un pequeño ciclo interior. Hablar con un familiar o amigo de confianza puede aliviar una tensión guardada demasiado tiempo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No posponga indefinidamente lo que ya sabe, pero hoy elija la suavidad. Un rato de estudio, música o silencio le dará fuerza para empezar mejor la semana.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La flexibilidad será la clave del día. Si acepta planes distintos de los previstos, puede disfrutar más; también le conviene proteger el descanso y no exigirse tanto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una persona del pasado o un recuerdo antiguo puede hacerle ver las cosas de otra manera. No se enganche al detalle; busque bienestar, comida ligera y conversaciones sencillas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El domingo le pide aire, movimiento y algo de novedad sin romper vínculos. Exprese lo que necesita con delicadeza y evite confundir rutina con falta de afecto.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede notarse menos concentrado y más intenso emocionalmente. No pasa nada si hoy baja el ritmo; descansar, ordenar pensamientos y evitar comparaciones le irá especialmente bien.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un cambio de escenario, aunque sea breve, puede renovarle el ánimo. En el amor, vaya poco a poco y observe antes de dar por hecho lo que no sabe.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un gesto sencillo en casa puede mejorar su humor más de lo que imagina. También le conviene mirar el futuro con menos dureza y dejar espacio a la esperanza.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La mente le pide estímulos, pero el cuerpo necesita pausa. Una lectura, una conversación inteligente o una actividad creativa pueden darle satisfacción sin agotarlo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No deje que un pensamiento pesimista le estropee un día favorable para el afecto. Una actitud abierta puede acercarlo a personas o planes que le harán bien.