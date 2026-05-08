Ejercicio físico
Inés Morán, entrenadora personal: "Una plancha cada día puede ser mejor que hacer abdominales"
La plancha es un buen ejercicio para fortalecer los músculos del core, clave para ganar estabilidad y los movimientos de la vida cotidiana.
Los entrenadores ya coinciden: "Caminar 1 hora todos los días con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"
Javier Fidalgo
La plancha es un buen ejercicio para fortalecer los músculos del core, clave para ganar estabilidad y los movimientos de la vida cotidiana. Con esta actividad, puedes mejorar la postura, la flexibilidad y reducir la tensión de la columna vertebral.
Hablamos de uno de los ejercicios más completos para activar un gran número de músculos al mismo tiempo. Además, no necesitas equipamiento, solo un espacio superior al de tu cuerpo para poder estirarte.
Este ejercicio isométrico ayuda a mejorar la fuerza, fundamental para la salud y la longevidad. Inés Morán, entrenadora y cofundadora de Casa Barre, explicó a la revista Woman la importancia del mantenimiento de la masa muscular:
"El músculo y los huesos son la base de cómo vivimos nuestro día a día. Nos permiten movernos, sostenernos, prevenir lesiones y mantener autonomía con el paso de los años", aseguró la experta.
"El músculo influye en procesos metabólicos, hormonales y energéticos", explicó al citado medio. No obstante, el problema es que muchas personas llevan un estilo de vida sedentario, pasando largas horas sentadas en el trabajo o el transporte.
"Incluso en periodos relativamente cortos de inactividad pueden afectar a la sensibilidad a la insulina, la circulación y los niveles de energía", sostiene Morán. Para evitarlo, es importante moverse durante la jornada, más allá del ejercicio y el deporte.
En este sentido, "una plancha de dos minutos cada día puede ser mejor que hacer abdominales clásicos o crunches". Cuanto más activo está el músculo, mejor funciona el organismo.
"El músculo libera sustancias que influyen en procesos como la inflamación, el control de la glucosa, la salud cardiovascular e incluso la función cerebral", sentencia Inés a Woman Madame Figaro.
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