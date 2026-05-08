El horóscopo de mañana, sábado 9 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 9 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El fin de semana le pide poner límites sin perder cordialidad. Una conversación familiar puede ir mejor de lo esperado si evita querer tener siempre la última palabra.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No todos responden con la misma entrega que usted ofrece. Aceptarlo sin resentimiento le ayudará a elegir mejor sus compañías y reservar energía para quien realmente lo valora.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una herida antigua puede aparecer en forma de irritación. Si dedica un rato al descanso o a una actividad tranquila, recuperará perspectiva y mejorará la convivencia con los suyos.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es buen día para cuidarse y retomar una lectura, un estudio o una actividad que lo motive. En el amor, hablar claro no significa hablar de prisa.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Evite imponer su manera de hacer en los planes compartidos. La salud le pide prudencia, descanso y poca exposición a ambientes que lo dejen más cansado de la cuenta.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su sensibilidad puede estar más viva de lo que parece. No se castigue por el cuerpo ni por pequeños excesos; un plan sencillo y saludable le sentará mejor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La familia puede requerirle más firmeza, especialmente con personas jóvenes o dependientes. Poner límites con afecto no rompe la armonía; puede dar más paz a todos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El deseo de vivir con más intensidad puede ser positivo si no presiona a nadie. Una conversación íntima, sin reproches, le permitirá entender mejor lo que siente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una invitación o un plan improvisado puede alegrarle el día. Antes, revise qué espera realmente de una persona que le atrae y evite hacerse demasiadas ilusiones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El hogar puede convertirse en refugio si introduce pequeños cambios, orden o luz. En el amor, no busque culpables; escuchar con madurez le dará más paz.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No todo lo que brilla merece su atención. Hoy le conviene disfrutar, conversar y no precipitarse en ninguna ilusión sentimental que todavía necesita tiempo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El día es favorable para reconciliarse, salir o abrirse a una conversación afectuosa. No descarte a alguien por una primera impresión; puede descubrir matices agradables.