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Salud

Este es el yogur más sano del mundo, según el cardiólogo Aurelio Rojas: mejora la microbiota, refuerza el sistema inmunitario y reduce el colesterol

El experto recomienda tomar unos 200ml diarios del lácteo con frutas ricas en vitamina C

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Kéfir con frutas

Kéfir con frutas

Cristina Sebastián

Barcelona
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El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado un vídeo en TikTok comentando los beneficios del kéfir.

El kéfir es un lácteo, muy parecido al yogur líquido, que en los últimos años se ha ganado la fama de ser “el yogur más sano del mundo”.

Beneficios del kéfir

El doctor Rojas comenta en su vídeo una larga lista de beneficios que nos aporta el kéfir. “El kéfir mejora la microbiota intestinal, ayuda a reducir la inflamación y refuerza el sistema inmune”, explica el experto.

Rojas también destaca que este lácteo ayuda a reducir el colesterol, mejora la presión arterial y, también, la absorción de vitaminas y minerales del resto de alimentos.

Además, el cardiólogo explica que es mejor tomar kéfir que yogur normal, por la diversidad de probióticos que contiene.

Efectos contraproducentes

Sin embargo, aunque el kéfir es un alimento que nos puede aportar muchos beneficios, en algunos casos puede ser contraproducente.

“Aunque es bajo en lactosa comparado con la leche normal, no es recomendable que lo tomen las personas con intolerancia a la lactosa”, advierte Rojas.

El experto también menciona que, si se toma en exceso, puede producir gases o diarrea.

@doctorrojass El kéfir es un probiótico natural que en los últimos años ha ganado fama como “el yogur más saludable”. Y no es solo moda: la ciencia respalda muchos de sus beneficios. Lo que dice la evidencia científica: - Mejora la microbiota intestinal y favorece la digestión (1,2). - Refuerza el sistema inmune gracias a su riqueza en probióticos, vitamina D y K (3). - Puede ayudar a reducir la inflamación, el colesterol y mejorar la presión arterial (4,5). - Tiene efecto indirecto en el control del peso al modular saciedad y metabolismo (6). Pero no es para todos: - Puede dar gases o diarrea en personas con intolerancia a la lactosa. - No está recomendado en personas inmunodeprimidas sin supervisión médica. La mejor manera de tomarlo, según la evidencia: - 1 vaso pequeño (150–200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana. - Combínalo con fruta rica en vitamina C (como kiwi, fresas o arándanos): la vitamina C potencia la absorción de hierro, mejora el equilibrio antioxidante y refuerza la sinergia probiótica. - Acompáñalo de una dieta rica en fibra y alimentos reales para potenciar sus efectos en la microbiota. Un hábito sencillo, natural y con respaldo científico que puede marcar la diferencia en tu energía, tu digestión y tu salud cardiovascular. Referencias científicas 1. Rosa DD, et al. Kefir and gut microbiota modulation: Implications in human health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(19):3891-3906. 2. Bourrie BC, et al. The microbiota and health promoting characteristics of the fermented beverage kefir. Front Microbiol. 2016;7:647. 3. Vinderola G, et al. Kefir, a fermented milk: Health benefits and probiotic properties. Food Res Int. 2005;38(8-9): 895–903. 4. Ostadrahimi A, et al. Effect of probiotic fermented milk (kefir) on blood pressure: A randomized controlled trial. Iran J Public Health. 2015;44(2):228–236. 5. Zajšek K, et al. Kefir: A fermented milk product with proven health benefits. J Dairy Sci. 2013;96(4):2744–2757. 6. Bellikci-Koyu E, et al. Effects of regular kefir consumption on gut microbiota, serum lipids, and body composition in overweight and obese patients. Nutr Res. 2019;61:25–32. #probioticos #suplementos #fruta #kefir #dieta ♬ sonido original - Aurelio Rojas 🧡 Cardiólogo

¿Cómo tomarlo?

El doctor Rojas recomienda tomar un vaso pequeño de kéfir al día, de unos 200 ml aproximadamente, y combinarlo con alguna fruta rica en vitamina C como el kiwi o las fresas.

Esta vitamina contribuye a la absorción del hierro y mejora el equilibrio antioxidante.

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También aconseja seguir una dieta rica en fibra y alimentos reales, para potenciar los efectos del kéfir en la microbiota, es decir, la flora propia del organismo.

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