El horóscopo de mañana, viernes 8 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 8 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy le conviene escuchar antes de responder, sobre todo en asuntos de pareja. Un gesto generoso con alguien cercano puede devolverle serenidad y reforzar una complicidad que parecía dormida.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día le pide no cargarse con culpas antiguas ni repetir esquemas afectivos conocidos. En la economía, revise detalles y rodéese de personas preparadas antes de tomar una decisión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su estado de ánimo puede influir más de lo que parece en las conversaciones. Si respira antes de actuar, evitará malentendidos y verá con claridad una propuesta dudosa.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede sentir que una decisión pendiente vuelve a pedirle valentía. No hace falta precipitarse, pero sí escuchar qué necesita realmente; una gestión prudente del dinero le dará tranquilidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La jornada le sugiere moderar el deseo de controlarlo todo en el amor. Una actitud más flexible también le ayudará ante cambios inesperados y cuidará mejor su bienestar físico.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si quiere a alguien, no fuerce tiempos ni respuestas. Una mirada más calmada le permitirá entender qué falla en un asunto económico y evitará que la tensión afecte su ánimo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El deseo de libertad puede convivir con el afecto si lo comunica con tacto. En casa, unos límites claros ayudarán a ordenar una situación familiar que pide serenidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La pasión puede ganar intensidad, pero le conviene respetar el ritmo de la otra persona. En asuntos materiales, un encuentro casual puede darle una pista útil para recuperar confianza.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No idealice demasiado una relación o una ilusión reciente. El día favorece hablar con franqueza, ordenar cuentas personales y aceptar el consejo de alguien con más experiencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una situación afectiva puede mostrarle consecuencias de decisiones pasadas. En vez de justificarse, escuche con humildad; en el hogar, una pequeña mejora le devolverá sensación de orden.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su magnetismo puede abrirle puertas en el amor, pero no confunda encanto con certeza. Antes de decidir sobre dinero o planes personales, calme los nervios y mire el conjunto.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Venus favorece un acercamiento amable, tanto si busca reconciliación como si quiere conocer a alguien. Deje los prejuicios de lado y sea flexible ante un cambio incómodo.