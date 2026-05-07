Alimentación
La OCU lo confirma: estas son las únicas dos pizzas de supermercado que aprueban como opción aceptable
Se recomienda consumirlas solo ocasionalmente y acompañadas de alguna verdura o ensalada
Eric Ayala, el pizzero que hornea 10.000 pizzas al mes: destina 3.000 euros a la comida del personal y usa ChatGPT para gestionar su equipo
Las tres mejores pizzerías artesanales del mundo están en Barcelona, según el prestigioso ranking '50 Top pizza'
Cristina Sebastián
Aunque no es una cena saludable, las pizzas precocinadas suelen ser la opción favorita de muchas personas cuando no se tienen ganas de cocinar.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comparado una serie de pizzas de diferentes marcas y sabores para conocer cuáles son las que tienen una mejor composición.
Escala Saludable OCU
Para poder realizar el estudio, la OCU ha comparado 62 pizzas: 26 de jamón y queso, 20 de queso, 13 barbacoas y 3 vegetarianas. El informe cuenta con un total de 17 marcas diferentes, siendo 10 de estas marcas blancas.
Para valorar si son saludables, han utilizado la Escala Saludable OCU, un sistema de puntuación del 0 al 100, donde se tienen en cuenta nutrientes críticos, fibra, aditivos y el grado de procesamiento de cada producto.
Según los puntos que obtiene cada alimento, se clasifican en cinco categorías:
- Muy buena elección (verde oscuro): de 80 a 100 puntos.
- Buena elección (verde claro): de 60 a 79 puntos.
- Elección aceptable (amarillo): de 40 a 59 puntos.
- Mala elección (naranja): de 20 a 39 puntos.
- Muy mala elección (rojo): de 0 a 19 puntos.
Esta escala va un paso más allá que Nutriscore, el sistema de etiquetado frontal que actúa como un semáforo con 5 letras y colores, ya que este no tiene en cuenta los aditivos y el grado de procesamiento.
Las dos mejores pizzas
Tras analizar las 62 pizzas, el estudio determinó que tan solo dos eran consideradas una elección aceptable.
La pizza más saludable según la OCU es la de jamón y queso de la marca Eroski, que en la Escala Saludable ha obtenido una puntuación de 44 sobre 100. Justo por detrás, en segundo lugar, se encuentra la pizza Prosciutto de Hacendado (Mercadona) con un 41 sobre 100.
El queso es el ingrediente de las pizzas que contiene más grasas saturadas y, junto al exceso de sal y las harinas de mala calidad, es el principal responsable de la baja puntuación de casi todos los tipos de pizza en la Escala Saludable OCU.
Recomendaciones de la ocu
La OCU recomienda consumir pizzas precocinadas solo en ocasiones especiales y, además, advierte de que no se debería tomar como un plato único: lo ideal sería comer solo un par de trozos y acompañarlos de alguna ensalada o verdura.
Por último, recuerda que la mejor opción sigue siendo disfrutar de una pizza de restaurante o prepararla en casa con ingredientes de calidad.
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres
- Nueve menores detenidos por ir a 'cazar' jóvenes a Sarrià para robarles
- Esclat abre en una semana su primer híper en la ciudad de Barcelona: una tienda de 2.000 metros cuadrados en Riera Blanca