El horóscopo de mañana, jueves 7 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 7 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La semana puede dejarle más conciencia sobre cómo administra dinero, tiempo y energía. Si ha empezado a cuidarse, celebre los pequeños progresos. Una decisión práctica tomada hoy puede darle sensación de orden y alivio.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Puede cerrar este día con más claridad sobre el proyecto que quiere iniciar. Aunque todo no avance al ritmo deseado, su constancia será decisiva. Confíe en pasos pequeños pero bien orientados.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede sentirse más capaz de mirar de frente un miedo o un bloqueo. No hace falta resolverlo todo hoy, pero sí reconocer qué necesita. Una opción de ocio económica puede darle la sensación de movimiento que busca.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La semana puede haberle traído señales sobre nuevas amistades o círculos. Elija aquellos vínculos que le dan serenidad y no solo novedad. Una planificación realista lo ayudará a equilibrar presente y futuro.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede terminar la semana con más conciencia del papel que quiere ocupar. Acepte el reconocimiento, pero no deje que el orgullo le haga asumir más de la cuenta. En casa, un gesto afectuoso será muy bien recibido.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una decisión sobre estudios, cursos o mejora profesional puede quedar más clara. Valore también lo que le aporta bienestar fuera de las obligaciones. El consejo de alguien con experiencia puede ayudarlo a elegir con más serenidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede notar más tranquilidad respecto a una deuda, pago o tema administrativo. Aunque quede trabajo por hacer, ya ve una salida más ordenada. En las relaciones, un encuentro amable le recordará que no está solo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las relaciones pueden darle pistas importantes sobre lo que quiere y lo que ya no le sirve. Sea honesto, pero medido. Un contacto nuevo o una conversación de pareja puede dejar una sensación de confianza.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede ver los beneficios de una rutina más meticulosa. No se trata de llenar el día, sino de aprovecharlo mejor. En salud y bienestar, una decisión prudente y continuada le dará más seguridad que los experimentos improvisados.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy puede entender mejor que el descanso, el amor y la diversión también forman parte del equilibrio. Si alguien le interesa, no se precipite ni se cierre. Una actitud abierta, pero prudente, le irá bien.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede sentir que ha recuperado algo de voz propia. Mantenga los límites, pero revise si alguna respuesta ha sido demasiado defensiva. Una conversación honesta puede ayudarlo a protegerse sin romper puentes innecesarios.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La semana puede despertarle ganas de aprender y ampliar intereses. Elija bien con quién comparte sus ideas, porque no todos las entenderán igual. Un libro, curso o actividad cultural puede abrirle una etapa estimulante.