El horóscopo de mañana, miércoles 6 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 6 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Quizá deba cerrar una gestión económica con menos tiempo del que quisiera. Revise documentos y no actúe solo por presión. En el terreno personal, cuidar la alimentación y moverse un poco le aportará bienestar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día favorece consolidar una decisión que lleva tiempo madurando. Aunque tenga ganas de ir más rápido, la prudencia lo ayudará a proteger aquello que está construyendo con paciencia. La família estará a su lado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un miedo antiguo o una inseguridad puede aparecer, pero también puede entenderla mejor. No se juzgue con dureza. Si necesita ilusión, planificar una salida económica o una actividad diferente puede darle aire nuevo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una persona nueva puede aportarle una mirada diferente sobre el futuro. Aprovéchelo para imaginar posibilidades, pero sin tomar decisiones precipitadas. Si debe comprar tecnología, compare garantías y condiciones antes de dar el paso.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede tener más visibilidad o tener que asumir una decisión relevante. Muestre seguridad, pero no cargue con todo. En el ámbito familiar, un rato de calidad con los hijos o con alguien joven puede equilibrarlo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy puede asimilar mejor una información útil para su trabajo o para su desarrollo. No descuide el cuerpo: una caminata, una pausa verde o una respiración consciente pueden cambiarle el estado de ánimo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un tema de dinero puede empezar a encajar si actúa con realismo. Quizá aún no tenga la solución completa, pero sí un camino más claro. Un encuentro pendiente con alguien querido le hará recuperar confianza.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las relaciones pueden pedir más presencia y menos suposiciones. Pregunte antes de interpretar y escuche sin defenderse enseguida. Una nueva conexión puede tener potencial, pero le conviene dejar que se muestre con naturalidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su organización puede mejorar mucho si elimina tareas que no aportan nada. En salud, una consulta o lectura especializada puede darle pistas, pero no sustituya el criterio profesional. La moderación será clave.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede sentir una mezcla de responsabilidad y ganas de vivir con más ligereza. Busque un punto medio. Una propuesta agradable, creativa o afectiva puede ayudarlo a recordar que también necesita emoción y tiempo personal.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La firmeza será necesaria, pero no confunda independencia con aislamiento. Alguien puede querer entender su posición si la explica sin ironía ni tensión. En casa, un ambiente tranquilo lo ayudará a recuperar centro.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede ser un buen día para reservar opiniones hasta tener más información. La prudencia no es debilidad, sino inteligencia emocional. Un aprendizaje nuevo puede empezar a tomar forma y darle una motivación discreta.