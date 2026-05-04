El horóscopo de mañana, martes 5 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 5 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un imprevisto económico puede obligarlo a reorganizar prioridades, pero no tiene por qué ser grave. Actuar con orden le dará margen. También puede notar más voluntad de cuidarse y reducir aquello que le pesa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su criterio gana fuerza en su trabajo, pero una parte del proceso pide paciencia. Hoy puede hablar con alguien clave o preparar un movimiento discreto. No revele todas sus cartas antes de tiempo.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede descubrir que una preocupación pierde fuerza cuando la pone en palabras. Busque a una persona de confianza o escriba lo que siente. Si un viaje queda lejos del presupuesto, una alternativa cercana puede ilusionarlo igualmente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las amistades y los grupos pueden aportarle aire fresco, pero elija bien dónde pone el tiempo. Un gasto en tecnología puede ser útil si está bien pensado. Mirar hacia adelante no significa descuidar lo que necesita hoy.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede recibir una propuesta o una responsabilidad que lo haga sentirse valorado. Antes de aceptar, valore si encaja con su momento personal. En familia, una conversación sobre hijos o proyectos compartidos puede resultar especialmente emotiva.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La formación puede abrirle una puerta, pero conviene que no se exija más de la cuenta. Hoy ganará claridad si combina deberes con pausas breves. Un consejo de una persona experimentada puede orientarlo muy bien.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una gestión fiscal o económica puede avanzar si mantiene la calma y pregunta lo que no entienda. No deje que la preocupación le robe toda la energía. Al anochecer, una conversación afectuosa puede compensar el esfuerzo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los demás pueden buscarlo más, ya sea para consultarle, proponerle planes o acercarse emocionalmente. Acepte la conexión, pero mantenga sus límites. Si tiene pareja, hablar de un tema pendiente puede aliviar tensiones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una agenda bien ordenada lo ayudará a no dispersarse. Puede ser un buen día para revisar rutinas, citas o tratamientos con criterio. Evite querer cambiarlo todo de golpe; los avances pequeños pueden tener más continuidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede darse cuenta de que necesita más espacio para disfrutar, crear o amar sin tanta reserva. En el trabajo, cumpla con lo esencial pero no se olvide de la vida personal. Alguien puede despertar su interés de manera sutil.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una situación puede hacerle sentir que debe plantarse. Hágalo con argumentos, no solo con reacciones. Si muestra serenidad, le será más fácil que lo escuchen y evitará que una diferencia de opinión crezca demasiado.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su discreción puede evitarle una conversación incómoda. No todo el mundo está preparado para escuchar lo que usted piensa. En cambio, dedicar tiempo a leer, estudiar o explorar un interés nuevo le resultará muy estimulante.