Litiasis renal
Borja Quiroga, nefrólogo: "Nunca se debe aumentar la ingesta de agua para eliminar una piedra en el riñón"
El especialista en el riñón explica que lo importante es "tratar el dolor" para conseguir expulsar la piedra sin dolor
Borja Quiroga, nefrólogo: "Muchas enfermedades se relacionan con la alimentación, pero nos limitamos a recetar pastillas"
Entre un 5% y un 10% de la población mundial padece litiasis renal, comúnmente conocidas como piedras en el riñon. Las piedras, que varían en tamaño y forma, son trozos de un material sólido que se forman en uno o ambos riñones cuando hay niveles altos de ciertos minerales en la orina, y pueden llegar a ser del tamaño de una pelota de golf.
"Lo que no se debe hacer nunca para eliminar una piedra es aumentar la ingesta de agua", alerta el nefrólogo Borja Quiroga en el pódcast 'Comiendo con María', en el que aborda por qué se forman estas piedras en los riñones y cómo podemos prevenirlas.
Para entender mejor cómo funcionan los ríñones, Quiroga compara las vías de estos como si de tuberías se tratara. "Si yo tengo el riñón dilatado porque por la vía de salida, por la tubería, tengo un stop, imagínate una manguera que tiene un stop, si yo le enchufo más agua, al final se me va a hacer más grande ese stop, se va a dilatar más el uréter y, por tanto, lo que me va a generar es más dolor", resume.
"Dolor muy agudo y molesto"
El médico explica que lo importante es "tratar el dolor" para que la piedra se consiga expulsar sin dolor. "La piedra va a terminar saliendo sola porque el uréter, que es la vía de salida del riñón, la tubería inicial, tiene un poco de movimiento y lo va expulsando poco a poco".
"Cuanto más grande es la piedra, se enclava más lejos porque las tuberías del riñón se van haciendo más grande a medida que vas bajando hasta llegar a la vejiga. El dolor es muy agudo y es muy molesto y yo creo que da un poco igual en la zona en la que esté".
Lo cierto es que ser capaz de expulsar o no la piedra "no depende de nada", apunta Quiroga. "Tenemos algún fármaco que puede favorecer el peristaltismo, que es el movimiento del uréter para vaciar de orina normalmente y, en este caso, también para eliminar la piedra".
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