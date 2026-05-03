Orden y limpieza
La alternativa al papel de cocina que cada vez usan más hogares: limpia mejor y ayuda a ahorrar
Esta opción también permite limpiar superficies solamente con agua
Has estado usando mal las bayetas de microfibra: una experta en limpieza revela cómo utilizarlas con eficacia
Aunque no lo parezca, limpiar tiene sus trucos. Todo el mundo cuenta con sus productos estrella a la hora de realizar esta tarea: guantes, líquidos, rascadores, mopas, papel de cocina... Este último ha sido durante décadas un imprescindible en cualquier casa. Sin embargo, su carácter desechable lo convierte en un producto poco eficiente desde el punto de vista medioambiental y económico.
En este contexto, apareció una propuesta que permitirá decir adiós al papel de cocina y mantener la casa limpia, sin tener que gastar más de la cuenta.
Ventajas de uso
La mejor alternativa para aquellos que quieran dejar de gastar papel de cocina son los trapos de microfibra, ya que lejos de limitarse a la limpieza de superficies, son productos aptos para múltiples e ilimitados usos. Estos están hechos de fibras sintéticas, principalmente de una mezcla de poliéster y poliamida (o nailon), que permite llegar a todos los rincones de la casa para secar superficies, así como para atrapar la grasa y el polvo.
¿Y lo mejor de todo? Los puedes lavar tantas veces como quieras. Gracias a su estructura microscópica, absorben el doble que el algodón y se secan más rápido, lo que evita la acumulación de bacterias. Además, no acostumbran a desprender hilos ni pelusas y, a menudo, solo requieren agua para limpiar cristales, acero inoxidable y pantallas.
¿Dónde conseguirlos?
Comprar trapos de microfibra es mucho más fácil de lo que se cree. Hoy en día, la mayoría de tiendas y cadenas de supermercados los venden. De hecho, algunas ya han creado sus versiones de marca blanca, que puedes obtener en cualquier tamaño y color; una muy buena opción para todos aquellos amantes del orden.
El abandono progresivo del papel de cocina representa una tendencia global hacia el consumo consciente. A simple vista, el cambio puede parecer menor, pero los beneficios detrás del uso de estos paños reutilizables son numerosos, tanto para el planeta como para el bolsillo.
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