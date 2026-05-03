El horóscopo de mañana, lunes 4 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 4 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La semana puede empezar con trámites o números que reclaman atención. Evite improvisar si hay dinero de por medio y pida aclaraciones si hace falta. En salud, un pequeño objetivo realista será más útil que una decisión radical.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tiene más energía para defender un interés personal, pero le conviene avanzar con estrategia. En el trabajo o en un proyecto, un paso prudente puede abrir camino sin tener que forzar las circunstancias.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede empezar el día más reflexivo y con ganas de entender qué lo inquieta. No convierta un miedo en un límite definitivo. En lo práctico, buscar opciones económicas le permitirá mantener vivo un proyecto de viaje.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El lunes puede traer contactos nuevos o una invitación que le haga ver otras posibilidades. Si debe hacer un gasto tecnológico, valore si responde a una necesidad real. Planificar lo ayudará a sentirse más seguro.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Puede aparecer una oportunidad para mostrar capacidad de decisión o asumir más presencia. Le conviene aceptar responsabilidades solo si sabe qué margen tendrá. En la vida personal, una noticia familiar puede alegrarle el día.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una propuesta formativa o un aprendizaje puede encajar con lo que necesita profesionalmente. Antes de comprometerse, revise horarios y esfuerzo real. Fuera del trabajo, un rato al aire libre lo ayudará a descargar tensiones.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede encontrar una vía para ordenar un pago, impuesto o deuda que lo inquietaba. No hace falta correr, pero sí ponerse manos a la obra. Una conversación con alguien cercano le dará apoyo y una mirada más tranquila.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las alianzas y colaboraciones pueden resultar especialmente importantes. Escuche las propuestas que le lleguen, pero no pierda de vista sus necesidades. En el amor, una actitud más abierta facilitará complicidades y conversaciones pendientes.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Organizar mejor la agenda le permitirá llegar a todo con menos sensación de desgaste. En temas de salud, puede recoger información interesante, pero le conviene contrastarla. La constancia será más provechosa que cualquier cambio brusco.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El trabajo puede reclamarle eficacia, pero no olvide reservar energía para usted. Una persona que le resulta atractiva puede aparecer en un contexto cotidiano. Vaya poco a poco y observe si hay verdadera sintonía.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede sentirse poco dispuesto a aceptar presiones u órdenes que no comparte. Exprese su desacuerdo con claridad, pero sin cerrar puertas. Una actitud firme y educada le dará más fuerza que una respuesta impulsiva.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy le conviene medir las palabras, sobre todo en entornos donde sabe que hay sensibilidades distintas. Un curso, libro o recurso formativo puede interesarle mucho. Dedicar tiempo a aprender le renovará la motivación.