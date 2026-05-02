Santiago González, tecnológo de los alimentos, revela cómo eliminar el anisakis: "Cocina bien el pescado sobre todo por la zona de la ventresca"

El anisakis es uno de los parásitos más temidos, presente en hasta un 36% del pescado que se consume en España. Aunque muere al freír, asar o congelar el pescado, puede sobrevivir en otras preparaciones como el sushi, ceviche o boquerones en vinagre, con lo que conviene asegurarse de minimizar los riesgos al máximo para evitar infecciones.

Se trata de un un pequeño gusano nematodo blanquecino que vive en el estómago de los animales marinos. Los gusanos liberan huevos en el mar, que son ingeridos por otros animales, y finalmente llegan al ser humano a través del consumo de pescado contaminado. Esto puede provocar una infección por larvas o una reacción alérgica. Eviscerar los peces en alta mar y arrojar sus vísceras al agua es una práctica que permite que otros peces se infecten al consumir esos restos.

Consumir pescado de forma segura

El tecnólogo de los alimentos Santiago González, San Tierno en sus redes sociales donde acumula más de 200 mil seguidores, ha compartido un vídeo en el que enseña la forma más segura de consumir pescado según su origen.

"Todos los peces del mar pueden tener anisakis", expone González, aunque "unos tienen más probabilidades de tener que otros". Entre el grupo que más probabilidades tienen se encuentran peces como la merluza, el bacalao o el jurel.

Por otro lado, González explica que "los pescados de piscifactoría no tienen anisakis, ya que su alimentación es controlada". Tampoco en los peces de agua dulce está presente el anisakis, "por lo que no tenemos por qué preocuparnos.

"Un ejemplo del pescado que más anisakis produce en España son los boquerones en vinagre”, expone.

Qué ocurre si como pescado con anisakis

En caso de consumir pescado con anisakis, pueden suceder tres cosas, según el experto.

"La primera y más probable es que no pase nada", asegura. "La segunda, que el parásito penetre en nuestra pared intestinal produciendo náuseas, vómitos y dolor abdominal".

El tercer escenario, es el más grave y el menos probable. "Que el anisakis provoque una reacción alérgica a las proteínas que libera el anisakis al unirse al intestino. Esta reacción alérgica es muy grave, "impidiendo que estas personas hipersensibilizadas vuelvan a consumir pescado crudo de por vida”.

Noticias relacionadas

Así, González concluye recomendando que si se va a consumir pescados marinos crudos, lo mejor es congelarlos al menos durante cuarenta y ocho horas. "Si quieres consumirlos frescos asegúrate de cocinarlos bien sobre todo por la zona de la ventresca. Compra el pescado bien eviscerado y si vas a invitar a tu pareja a comer sushi no seas cutre y llévala a un buen sitio".