La receta de tiramisú de Delicious Martha, jueza de MasterChef 14: triunfa por su textura

Hay recetas que nunca fallan, pero pocas generan tantas ganas de meterse en la cocina como un buen tiramisú. Y si además promete esa textura cremosa que parece de restaurante italiano, el éxito está casi asegurado. Eso es justo lo que ha conseguido Delicious Martha, Marta Sanahuja, con una receta que ha llamado la atención por una razón muy concreta: parece más fácil de lo que muchos imaginan.

La creadora de contenido comparte una versión del tiramisú auténtico de la nonna que se prepara con ingredientes muy básicos y una elaboración al alcance de cualquiera. La clave está en la crema, en el punto exacto del mascarpone y en el reposo final en la nevera, que transforma una mezcla sencilla en uno de esos postres que siempre apetece repetir.

El tiramisú de Delicious Martha que triunfa por su textura

Lo primero que destaca de esta receta es la cremosidad. Marta Sanahuja insiste en un detalle fundamental: hay que batir las yemas pasteurizadas con el azúcar hasta que la mezcla blanquee bien antes de incorporar el mascarpone. Ese paso es el que empieza a construir la textura del tiramisú y marca buena parte del resultado final.

Después llega el queso mascarpone, que se integra hasta conseguir una crema con cuerpo, suave y con ese “punto letra” tan buscado en repostería. Es precisamente esa caída de la crema, espesa pero sedosa, la que convierte este tiramisú en una receta especialmente vistosa incluso antes del montaje.

Ingredientes para hacer un tiramisú digno de una jueza de Masterchef

La receta parte de una lista muy corta de ingredientes, algo que juega mucho a su favor si lo que se busca es un postre lucido sin demasiadas complicaciones. Para prepararlo necesitas 80 gramos de yema pasteurizada, 120 gramos de azúcar o eritritol, 500 gramos de queso mascarpone, 120 mililitros de café expresso, bizcochos de soletilla y cacao puro en polvo.

Marta Sanahuja explica además que utiliza yemas pasteurizadas, aunque también se pueden usar yemas crudas calentándolas al baño maría hasta alcanzar los 65 grados para conseguir un efecto similar. Ese apunte resulta especialmente útil para quienes quieren seguir una elaboración más segura sin renunciar al resultado clásico.

Receta de tiramisú: paso a paso

Ingredientes

80 g de yema pasteurizada

de yema pasteurizada 120 g de azúcar o eritritol

de azúcar o eritritol 500 g de queso mascarpone

de queso mascarpone 120 ml de café expresso

de café expresso Bizcochos de soletilla

Cacao puro en polvo

Elaboración

Bate las yemas con el azúcar. Mezcla las yemas pasteurizadas con el azúcar hasta que la preparación blanquee. Añade el mascarpone. Incorpora el queso mascarpone y sigue batiendo hasta conseguir una crema espesa y suave. Prepara el café. Haz un café largo o expresso y déjalo listo para mojar los bizcochos. Monta la primera capa. Remoja los bizcochos de soletilla en el café y colócalos en la base del recipiente. Cubre con crema. Reparte una primera capa de crema sobre los bizcochos. Repite el proceso. Añade otra capa de bizcochos remojados y termina con una última capa de crema. Deja reposar. Guarda el tiramisú en la nevera al menos 4 horas, aunque Marta recomienda dejarlo toda la noche. Termina con cacao. Justo antes de servir, espolvorea cacao puro en polvo por encima.

El truco que cambia el resultado del tiramisú

Si hay un punto decisivo en esta receta, no está solo en la mezcla de la crema, sino en el reposo. Aunque se puede tomar a partir de las cuatro horas, el consejo más importante es dejarlo toda la noche en frío. Ese tiempo hace que los bizcochos absorban mejor el café, que la crema gane consistencia y que el conjunto tenga ese sabor redondo que se espera de un buen tiramisú.

El otro gran acierto está en no complicar la receta más de la cuenta. No lleva ingredientes extraños ni pasos imposibles. Ahí está parte de su tirón: ofrece un resultado muy apetecible con una técnica bastante simple.

Por qué esta receta de tiramisú está gustando tanto

El éxito de esta versión tiene mucho que ver con lo que busca ahora mucha gente en redes: recetas reconocibles, fotogénicas y realmente fáciles de replicar en casa. El tiramisú de Delicious Martha cumple con todo eso. Tiene nombre de clásico, aspecto de postre especial y una elaboración que no intimida.

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Además, conecta con una idea que siempre funciona: recuperar recetas básicas que merece la pena guardar. Porque hay postres que no pasan de moda, y el tiramisú, cuando sale bien, sigue estando en ese grupo que nunca falla.