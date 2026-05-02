El horóscopo de mañana, domingo 3 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 3 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Puede ser un buen día para revisar hábitos sin obsesionarse con el resultado. Si cuida el descanso y evita excesos, mañana se sentirá más ligero. Una conversación familiar lo ayudará a relativizar una preocupación económica.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada favorece mirarse con afecto y reconocer lo que ha aprendido. No precipite ningún movimiento importante; un rato de calma, buena compañía y pequeños placeres le dará mucha energía para avanzar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su mundo interior puede hablarle con fuerza, sobre todo si se permite silencio y descanso. Si desea viajar, hoy puede inspirarse buscando alternativas cercanas, asequibles e igualmente estimulantes para cambiar de ambiente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una amistad reciente o un contacto poco habitual puede sorprenderlo positivamente. También puede sentir ganas de imaginar planes de futuro, pero le conviene no perder de vista el presente y las necesidades emocionales más inmediatas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La familia puede ocupar un lugar central y darle motivos para sentirse orgulloso. Si piensa en la paternidad o en los hijos, hoy puede conectar con esa faceta desde un lugar más tierno y sereno.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una salida a un entorno natural o un rato lejos del ruido lo ayudará a recuperar equilibrio. También puede valorar un consejo recibido recientemente y descubrir que contenía más sabiduría de la que parecía.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una comida, una visita o una llamada esperada puede darle una alegría tranquila. Si un asunto económico lo ha preocupado, hoy le conviene confiar en que habrá margen para ordenarlo mejor los próximos días.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día favorece la complicidad y las conversaciones sin prisas. Si está conociendo a alguien, deje que el vínculo respire. Si tiene pareja, un plan sencillo puede ayudarlos a recuperar cercanía sin grandes palabras.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El cuerpo puede agradecer una jornada ordenada pero flexible. Escuche sus necesidades y no se llene de compromisos. Una recomendación sobre bienestar puede interesarle, siempre que la valore con criterio y sin prisas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy le conviene dar más espacio al placer, la creatividad y los afectos. Si alguien despierta su interés, observe cómo se siente sin querer controlar el proceso. Un poco de ligereza le sentará bien.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La necesidad de libertad puede ser intensa, pero no hace falta convertir cada desacuerdo en una batalla. Un plan tranquilo en casa o con personas de confianza le permitirá recuperar calma y poner límites con más naturalidad.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede sentir curiosidad por un tema nuevo y pasar un buen rato investigándolo. Reserve, eso sí, espacio para descansar la mente. En las conversaciones familiares, la discreción le evitará malentendidos y le dará más paz.