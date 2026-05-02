El error al pedir vino en un restaurante que puede arruinar tu comida

Una de las bebidas que suele acompañar a las comidas de restaurantes es el vino, ya sea tinto, blanco o rosado. La amplia oferta de vinos en la carta de estos establecimientos suele venir en forma de botellas. Sin embargo, un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aseguró que cada vez son más los restaurantes que sirven el vino por copas. Este tipo de servicio consiste en vender el vino individualmente por medidas, generalmente por copas de 12 a 15 centilitros, en lugar de una botella entera.

Una opción más económica

Tal como explica Reyes Grupo, un conglomerado empresarial experto en el asesoramiento de bebidas, el vino por copas permite a los clientes explorar diferentes tipos de vino sin comprometerse con una sola botella de principio a fin.

Además, a las personas que consumen poca cantidad les beneficia más que se sirva el vino por copas que en botella, puesto que de esta manera es más económico, recoge el Ministerio de Agricultura.

Una persona sostiene una copa de vino. / ZURAB KURTSIKIDZE / EFE

Sin embargo, expertos del mencionado Reyes Grupo o también de Château de Berne, una finca vinícola de Provenza (Francia), advierten de las desventajas que comporta pedir un servicio de vino por copa, las cuales podrían acabar influyendo en la experiencia completa de la comida.

¿Una botella abierta desde hace días?

El mayor inconveniente se halla en que el vino que se sirve por copas suele provenir de botellas que llevan abiertas más tiempo de los tres días recomendables de media, tapado con corcho y en la nevera, según advierte Vinoselección, un club de vinos español.

Si el vino permanece abierto durante muchos días, se oxida a causa del contacto con el oxígeno. En consecuencia, su sabor se deteriora y el aspecto cambia: el vino blanco es de un color más oscuro y apagado, con un sabor acidulado; el tinto se aclara hasta llegar a un color amarronado con un sabor agridulce; y los rosados se aclaran y pierden su brillo.

Así, un vino ya abierto y oxidado adquiere por lo general un sabor más avinagrado, pierde su aroma o tiene un olor a manzana oxidada y deja de ser fresco. Todas estas características juntas pueden derivar en una experiencia bastante desagradable para el comensal.

Recomendaciones para conservar bien el vino

Sin embargo, esto no significa que pedir vino por copas sea una mala decisión, siempre que el restaurante evite los errores más comunes a la hora de conservar un vino y lo sirva de manera correcta.

Según el club de vinos, las botellas abiertas deben conservarse en la nevera, ya que los cambios bruscos de temperatura son muy perjudiciales para estas bebidas y el calor aumenta la velocidad de las reacciones químicas del vino.

Antes de descorcharla, lo ideal sería guardar la botella de vino en posición horizontal, para permitir el contacto permanente del vino con el corcho. Sin embargo, una vez abierta, la botella se debe almacenar de forma vertical.

La luz del sol tampoco es muy amiga del vino, ya que acelera, como el calor, las reacciones químicas del vino y su rápida oxidación y deterioro.

Si la exigencia es máxima, cuando se retira la botella de la nevera, se le debería extraer el aire con herramientas especializadas como una bomba de vacío. Este utensilio extrae el oxígeno del interior de la botella ya abierta, por lo que impide que se produzca el proceso de oxidación del vino.

Ya por último, evidentemente, es indispensable controlar la fecha de caducidad de la botella para evitar que el consumidor tenga una mala experiencia con el vino.

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