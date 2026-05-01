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Edificio sostenible

Sídney levanta el rascacielos híbrido de madera más alto del mundo: 183 metros y 39 plantas

La torre Atlassian Central combina el hormigón y el acero con la madera de ingeniería en un rascacielos con luz natural y vegetación

El rascacielos híbrido de madera Atlassian Central, en Sídney

El rascacielos híbrido de madera Atlassian Central, en Sídney / .

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Construir rascacielos que alcancen alturas considerables de manera sostenible es posible. Así lo han demostrado en Sídney (Australia), donde se ha levantado el rascacielos de madera más alto del mundo con sus 183 metros. Se trata de la Atlassian Central, una torre híbrida de hormigón, acero y madera de ingeniería que se espera que esté completada, con sus 39 plantas, a finales de 2026 o en 2027.

Se trata de más del doble de altura que el actual rascacielos híbrido de madera más alto del mundo, el edificio Ascent de Milwaukee, que alcanza los 86,6 metros. Así, según el Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), Consejo de Edificación en Altura y Hábitat Urbano, Atlassian Central se hará con el récord una vez esté terminada.

La torre combina el hormigón y el acero con la madera de ingeniería, que procesa la madera para mejorar sus propiedades estructurales, compuesta por múltiples capas de fibras, partículas o chapas de madera natural unidas con adhesivos fuertes y alta presión. La combinación de esta madera con el hormigón y el acero permite al edificio alcanzar los 183 metros, utilizando 10.000 metros cúbicos de madera de ingeniería.

El interior del Atlassian Central, en Sídney

El interior del Atlassian Central, en Sídney / .

También hay ejemplos de edificios altos construidos únicamente con madera, como el Mjøstårnet de Noruega, una estructura de 85,4 metros de altura y 18 plantas en el pequeño pueblo de Brumunddal.

Vegetación y luz natural

Más allá de la madera utilizada, el Atlassian Central australiano, diseñado por BVN y SHoP Architects incorpora paneles solares en la fachada junto con un sistema de automatización para reducir significativamente las necesidades de refrigeración del edificio.

Las plantas del edificio están enmarcadas por la estructura híbrida de madera y diseñadas para maximizar la ventilación natural, ofrecer acceso a terrazas ajardinadas y favorecer el bienestar en el entorno de trabajo gracias a los espacios naturales.

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La mayor parte de las plantas estarán dedicadas a oficinas, aunque las plantas inferiores albergarán un albergue y todo el edificio intercalará múltiples zonas ajardinadas abiertas, siendo la vegetación y la luz natural claves en el edificio.

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