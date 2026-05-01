El horóscopo de mañana, sábado 2 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 2 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El cuerpo puede pedirle más orden y una alimentación algo más ligera. No lo viva como una restricción, sino como una manera de sentirse mejor. Un plan tranquilo con alguien cercano le renovará el ánimo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy es un buen momento para celebrarse sin grandes excesos. Una conversación familiar o un encuentro agradable puede ayudarlo a sentir que empieza etapa con más seguridad y con ganas de cuidarse mejor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La mente puede estar más activa de lo que le gustaría, pero el día favorece bajar el ritmo. Un paseo, una lectura o una actividad creativa lo ayudarán a entender mejor qué necesita y qué puede dejar atrás.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una invitación o contacto inesperado puede animarle el fin de semana. También puede apetecerle renovar algún detalle tecnológico o del hogar, pero le conviene no comprar por impulso y priorizar lo que sea útil.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los vínculos familiares pueden darle momentos agradables, sobre todo si comparte tiempo sin querer controlarlo todo. Si tiene hijos, una actividad sencilla con ellos puede ser más valiosa que cualquier plan muy elaborado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El contacto con espacios abiertos, plantas o paisajes tranquilos puede hacerle más bien de lo que imagina. También puede recibir una palabra acertada de alguien mayor, capaz de ayudarlo a mirar una preocupación con más perspectiva.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un encuentro con amigos o familiares puede aliviar tensiones acumuladas y devolverle una sensación de equilibrio. Si todavía piensa en dinero o pagos, déjelo anotado y apártelo unas horas para descansar de verdad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy le conviene cuidar los vínculos con calma y sin querer obtener respuestas inmediatas. Un plan en pareja, una conversación sincera o una nueva relación pueden hacerlo sentir más conectado y receptivo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una rutina más saludable puede empezar con pequeños gestos: dormir mejor, comer con calma o caminar un rato. El día favorece escuchar el cuerpo y buscar bienestar sin convertirlo en una obligación pesada.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Permítase disfrutar sin sentir que pierde el tiempo. Una actividad de ocio, una conversación amable o un interés romántico pueden traerle una alegría discreta. No hace falta decidir nada; hoy basta con dejarse sorprender.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede estar más sensible a cualquier comentario que le parezca una imposición. Antes de responder, respire y observe si realmente hay un ataque. El día mejorará si prioriza compañías respetuosas y espacios propios.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy le conviene hablar solo con quien sabe escucharlo sin juzgar. Una lectura, un documental o una actividad manual pueden despertar nuevas inquietudes. No hace falta explicarlo todo; reserve una parte del día para usted.