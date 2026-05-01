Crece la preocupación por el arranque de baldosas eróticas anónimas en la Catalunya central

Atraídos, sencillamente, por estos mosaicos anónimos con motivos eróticos que empezaron a aparecer en puentes y viaductos de la Catalunya central a finales del 2022, se interesaron por el tema. La casualidad hizo que llegaran a contactar entre ellos y, a partir de ahí, pusieron en común sus hallazgos. Esto ha permitido localizar y fotografiar 1.015 baldosas. La mayoría de ellas, casi 500, están en la comarca del Bages.

Ahora, sin embargo, tienen otra preocupación. Últimamente, se han encontrado que hay quien arranca o rompe las baldosas. Por eso se han decidido a dar un grito de alerta. «Pueden gustar más o menos», aseguran, pero «consideramos que es una obra artística» que nadie hace daño y que deberían conservarse.

Grupo y autor anónimos

Los integrantes del grupo, que quieren mantener el anonimato al igual que el autor o autores de las baldosas, pretenden salvarlas y que se mantengan donde están: básicamente en puentes y viaductos. Los hay en la comarca del Bages, en el Berguedà, en la Cerdanya, a lo largo de todo el eje el Cardener como Súria, Cardona y el Solsonès. También han aparecido en comarcas de Tarragona.

Uno de los miembros del grupo ha explicado a este diario que practicando excursionismo «comencé a encontrarlo en puentes y pensé que era curioso. Como también salgo en bici, fue la excusa para buscarla. Enseguida encontré 400». Buscando información contactó con otras tres personas que también catalogaban baldosas. «Somos cuatro, pero todos tenemos compañeros y conocidos que nos avisan cuando encuentran y así vamos agrandando el fondo».

Asegura que siempre se han encontrado rotas. «Nos parecían actos de gente a la que no le gustaba la temática y la consideraban ofensiva. En algún caso nos lo han dicho». Sin embargo, esto se ha agravado. Se están encontrando casos que las arrancan. Incluso hay marcas de sierras radiantes.

Han llegado a la conclusión de que las arrancan para hacer negocio o sencillamente para llevárselas. «No sabemos la intención real, pero han arrancado muchas, y eso desencanta. No sabemos si es una persona o varias». La mayoría de las que han desaparecido son de alrededor del Llobregat, en Manresa, y en el eje Cardona-Súria.

Arrancan las baldosas más visibles y expuestas, las que son fáciles de quitar. Algunas cuesta más porque están a gran altura o incluso en lugares difíciles de llegar. «Debemos suponer que todas están colocadas con alguna intención. Hay muchas que están expuestas para ser vistas, pero otras muchas que realmente están muy escondidas y que no las encuentras fácilmente». Esto añade más misterio a las baldosas eróticas anónimas.

Ningún azulejo nuevo este año

Hay baldosas hechas con técnicas diferentes como la mayólica, con decoración con colores llamativos, pero también las hay de las llamadas cuerda seca de un solo color.

Existen diferentes tipos, series y temáticas. Todas son eróticas, pero unas veces tienen más protagonismo los penes, otras las vulvas, las hay con efluvios y también con pareados. «Cuando ves tantas piensas que habrá repetidas, pero no hemos encontrado ninguna que lo fuera». Esto hace pensar al grupo "que es un trabajo muy estudiado y elaborado". Generalmente llevan el año con números romanos. Las más antiguas son de 2022 y se han encontrado fechadas en 2025. De 2026 no ha aparecido ninguna, de momento.

La incógnita de la autoría

Sea como fuere, las baldosas han generado interés. El centro excursionista de Súria ha organizado salidas para seguir las que hay en torno al pueblo. También el centro de salud de la población ha llevado a cabo caminatas para seguirlas. «Son divertidas y entretenidas, ríen y no duelen a nadie», aseguran. Arrancarlas para llevárselas es un acto de egoísmo.

Mientras, se mantiene la incógnita de quien podría ser el autor de las baldosas esparcidas por las comarcas centrales. «No tenemos sospecha alguna. Simplemente sabemos que es una persona, un grupo o un colectivo que quiere ser anónimo, y nosotros lo respetamos. Si lo supiéramos, tampoco lo diríamos», dicen los 'Amigos de las baldosas eróticas'. Han creado cuentas en Instagram con muchas piezas. Se pueden seguir y ver en @stravarts y también en @amics _rajoles_erotiques.