Confirmada la secuela de 'Michael': Hay material "más allá de las acusaciones" de pederastia

Hace apenas una semana que 'Michael', el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, llegaba a los cines, pero ya se especula sobre una posible secuela. El éxito en taquilla de la película y que su trama solo aborde el ascenso a la fama del artista, sumados a que el filme se cierre con la frase "Su historia continuará", han alimentado unos rumores sobre una continuación que el mandamás de Lionsgate ha prácticamente confirmado.

El presidente del estudio, Adam Fogelson, adelantó que hay "una probabilidad muy alta" de que secuela comience a rodarse este año o el que viene. "Hay una cantidad ingente de música y experiencias vitales, al margen de las acusaciones, que de por sí darían para más de una película", dijo Fogelson en su paso por el pódcast The Town con Matthew Beloni, señalando que "en un par de semanas" tenían previsto reunirse para discutir ideas para la secuela.

Al parecer, uno de los principales impedimentos radica en las apretadas agendas del productor Graham King y del director de la película, Antoine Fuqua, que ya está comprometido con un proyecto de Netflix con Denzel Washington. "Todos tienen mucho trabajo, Graham también está con varios proyectos y no sé como lo resolverán entre él y Antoine", explicaba Fogelson.

Al ser preguntado si la secuela haría referencia a las acusaciones de pederastia presentadas durante años contra Michael Jackson, Fogelson zanjó el asunto diciendo que era "una pregunta complicada" y que no creía ser "la mejor persona" ni que fuera "el mejor momento" para responder a eso.

Durante su producción, el biopic de Michael Jackson invirtió hasta 15 millones de dólares en rehacer su enfoque narrativo por un obstáculo legal que obligó a eliminar cualquier referencia a Jordan Chandler, el menor cuya denuncia por presuntos abusos sexuales en 1993 ocupaba una parte esencial del relato.

La película, que vio la luz en cines el pasado miércoles 22 de abril, se ha convertido en el mejor estreno de la historia de un biopic musical y lleva recaudados casi 240 millones de dólares a nivel global.

¿PODRÍA LA SECUELA DE MICHAEL ABORDAR LAS ACUSACIONES DE PEDERASTIA?

El estreno de Michael ha estado marcado por la controversia a raíz de que el filme no aborde las acusaciones de pederastia presentadas durante años contra el cantante. Una polémica que los responsables de la cinta y algunos de sus intérpretes han intentado zanjar señalando que la trama se centra únicamente en sus años de niñez y en su despegue como solista.

Colman Domingo, que interpreta al padre del artista en la película, señaló que esta elección narrativa no cierra la puerta a explorar más adelante otras etapas del artista. "Existe la posibilidad de que haya una segunda parte que quizá aborde otras cosas que ocurrieron después", sostenía el actor en Today. Preguntado expresamente por la posibilidad de tratar en otra entrega las acusaciones y los últimos años de Jackson, Domingo se limitó a responder que "podría haber una secuela, aún no lo sabemos".

Según señala el medio Screenrant, si la secuela finalmente saliera adelante, seguirían sin poder hacer referencia a Jordan Chandler. Por tanto, resultaría aún más complicado (y polémico) para la película explorar la vida del cantante sin mencionar una de las acusaciones más mediáticas presentadas contra él por pederastia.