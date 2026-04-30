Piden 500 euros por dormir en un "cuartito" de una terraza en Mallorca: "Es una vergüenza"

Un “cuartito” construido en una terraza de Inca por 500 euros al mes ha encendido las redes sociales en Mallorca. El anuncio, que ofrece un pequeño espacio independiente con baño y cocina compartidos, ha provocado una oleada de críticas por las condiciones del alojamiento y por el precio exigido en plena crisis del alquiler. El propietario, ante los reproches, ha defendido que la construcción es legal y ha respondido a quienes lo cuestionan: “Se nota que no les hace falta”.

El anuncio fue publicado en un grupo de una red social y no tardó en generar una fuerte reacción entre quienes lo vieron. En el mensaje, el propietario explicaba que vive en Inca y que había hecho “un cuartito” en el patio, apartado de la casa principal, para alquilarlo de forma independiente.

Captura de la publicación / Facebook

“Buenos días, grupo, vivo en Inca y he hecho un cuartito en el patio apartado del piso (independiente), lo alquilamos a persona seria y que le gusten los animales, 500 euros al mes y 500 euros de fianza. Para entrar ya, se compartiría el baño y cocina. Interesados ponerse en contacto conmigo”, rezaba la publicación.

Las imágenes que acompañan al anuncio muestran un módulo aparentemente ganado a un patio. El espacio se compone de una especie de pequeño y estrecho salón, con sofá y algunos muebles, y una habitación anexa donde apenas cabe una cama individual y una mesita de noche. El habitáculo no tiene baño ni cocina, según el propio anuncio, así que se compartirían los de la vivienda principal.

“¿Cómo podéis tener la conciencia tranquila?”

La oferta ha desatado una oleada de críticas. Varios usuarios han cargado contra el precio y contra las condiciones del alojamiento, que muchos consideran un ejemplo más de la precariedad habitacional que se vive en la isla.

“Me parece una vergüenza. ¿Cómo podéis tener la conciencia tranquila?”, escribió una persona al ver la publicación. Otro comentario apuntaba directamente a la posible legalidad del espacio: “Vergonzoso aprovecharse así de la gente. No sé hasta qué punto puede ser legal eso de hacer un cuarto en la terraza...”.

Ante los reproches, el propietario defendió que la construcción es legal y cargó contra quienes cuestionaban el alquiler: “Se nota que no les hace falta”, respondió.

Su comentario avivó todavía más el debate. “Esa es la clave, que tú sabes que la gente anda desesperada por una habitación y ahí estás tú para aprovecharte”, le contestó otro usuario.

Aun así, la publicación no solo ha recibido críticas. También ha habido personas interesadas en alquilar el “cuartito”, un detalle que ha generado todavía más debate entre los usuarios. Para algunos, demuestra la necesidad extrema de vivienda; para otros, confirma que la falta de oferta está normalizando situaciones que hasta hace poco habrían resultado impensables.

500 euros por un cuarto en un mercado cada vez más tensionado

Este es uno de los muchos ejemplos que se encuentran en Baleares, una comunidad que vive inmersa en una profunda crisis habitacional. Según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler en las islas alcanzó en marzo los 19,7 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 1%, trimestral del 3% y anual del 6,3%. En Palma, principal referencia del mercado residencial de la isla, el alquiler llegó a 18,6 euros por metro cuadrado, un máximo histórico, con un incremento anual del 7,6%

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En el caso concreto de Inca, Idealista contabilizaba 27 viviendas en alquiler en el municipio, con anuncios a partir de 1.000 euros al mes para un loft de 50 metros cuadrados y 1.100 euros al mes para una planta baja de un dormitorio y 54 metros cuadrados. El propio portal reflejaba un precio medio de 16,32 euros por metro cuadrado entre los anuncios activos consultados.