Miguel Ángel Peinado, entrenador personal: "Si desayunas y a las dos horas ya tienes hambre, ese desayuno no te está ayudando"

El desayuno es fundamental. El principal motivo es que rompe el ayuno nocturno, lo que proporciona la energía y los nutrientes suficientes para afrontar el día, activar el metabolismo y mejorar el rendimiento, tanto a nivel físico como mental. Sin embargo, siempre existe la duda sobre qué hay que desayunar.

Por esta razón, el entrenador personal Miguel Ángel Peinado compartió en Instagram seis desayunos que ayudan a perder grasa. En primer lugar, aclaró que "si desayunas y a las dos horas ya tienes hambre, ese desayuno no te está ayudando. No es que tengas ansiedad ni falta de control, es que no te está saciando de verdad".

"Muchas veces desayunas lo primero que pillas, rápido, sin pensar mucho. Y eso pasa factura el resto del día: menos energía, más antojos y la sensación de ir siempre con hambre", compartió.

El experto no dudó en decir que "no necesitas desayunar perfecto ni complicarte", sino que solo se trata de "elegir mejor". "Es darle a tu cuerpo algo que realmente le aporte energía y te mantenga saciada durante mucho más tiempo".

Estos son los 6 desayunos que recomienda:

Avena proteica con frutas y nueces: alta en fibra, energía sostenida y saciante por más tiempo. Tostada completa con aguacate y huevo: proteína de calidad, grasas saludables y estable para el azúcar en sangre. Yogur natural con frutos rojos y chía: alto en proteína, antioxidante y mejora la digestión. Batido proteico con avena y plátano: rápido y práctico, ideal post-entreno, y aporta proteína y fibra. Tortilla de claras con espinacas y tomate: baja en calorías, alta en proteína , y ligera y nutritiva. Queso batido 0% con miel y frutos secos: alto en proteína, calcio y minerales, y delicioso y saciante.

El entrenador personal recordó que "un buen desayuno activa tu metabolismo, te da la energía y te ayuda a tomar mejores decisiones durante el día".

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Por último, Miguel Ángel sentenció diciendo que "cuando aciertas con el desayuno, todo cambia sin darte cuenta. Comes mejor el resto del día, tienes más estabilidad y te cuesta menos mantenerte constante".