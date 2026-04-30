El horóscopo de mañana, viernes 1 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 1 de mayo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una gestión económica puede pedirle rapidez, pero le conviene revisar bien cada detalle antes de decidir. También puede ser un buen día para iniciar pequeños cambios en sus hábitos, sin exigencias excesivas ni prisas innecesarias.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su nuevo ciclo vital le da un impulso discreto pero valioso. Hoy puede dar un primer paso en un asunto que le interesa, siempre que acepte que algunos resultados llegarán con calma y deberá tener paciencia.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día lo invita a observar mejor qué le preocupa y qué lo está frenando. Si piensa en una escapada, busque opciones más sencillas o cercanas, porque también pueden ayudarlo a cambiar de aires sin desajustar el presupuesto.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede aparecer una conversación que le abra la puerta a nuevas amistades o contactos interesantes. Antes de comprar aparatos o tecnología, compare precios y necesidades reales, porque una decisión pausada le dará más tranquilidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy puede notar que alguien confía más en su criterio o le da más margen de decisión. En casa, los hijos o una cuestión familiar pueden aportarle una satisfacción sencilla, pero muy reconfortante.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una información sobre formación o aprendizaje puede resultarle útil de cara al futuro. También le sentará bien buscar un rato de contacto con la naturaleza, aunque sea breve, para ordenar pensamientos y mejorar el ánimo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una cuestión económica, fiscal o vinculada a una deuda puede empezar a verse con más claridad. No quiera resolverlo todo hoy; avance con orden y reserve un rato para un encuentro que le hará bien.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las relaciones toman protagonismo y le conviene escuchar más de lo que habla. Si hay alguien que le interesa, hoy puede propiciar un acercamiento natural; si tiene pareja, un gesto atento ayudará a reforzar el vínculo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede encontrar una manera más práctica de organizar el día y ganar tiempo para usted. Si está revisando temas de salud, infórmese con prudencia y valore opciones complementarias sin dejarse llevar por promesas demasiado rápidas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El día le recuerda que no todo debe medirse en obligaciones y resultados. Una conversación con alguien atractivo o estimulante puede despertar su curiosidad, pero le conviene darse tiempo antes de tomar una decisión emocional.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede sentir más necesidad de marcar límites ante personas que quieren imponerle criterios. Le irá bien defenderse con serenidad, porque una actitud demasiado rígida podría complicar una conversación que todavía tiene margen de entendimiento.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La prudencia será una buena aliada si intuye que una opinión suya no será bien recibida. Puede crecer el interés por aprender algo nuevo, y un libro, curso o charla le abrirá perspectivas sugerentes.