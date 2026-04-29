La receta de Jordi Cruz, juez de Masterchef, para un tiramisú de diez: pocos ingredientes y un truco clave

El tiramisú parece uno de esos postres sencillos que todo el mundo cree saber hacer… hasta que llega alguien como Jordi Cruz y pone orden. El juez de Masterchef ha compartido su receta de tiramisú contemporáneo, una versión que reduce el postre a lo esencial y que, según defiende, se apoya en solo tres pilares: pocos ingredientes, buena técnica y tiempo de reposo.

Lo más llamativo de la propuesta es precisamente eso: solo lleva seis ingredientes. Nada de licores, almíbares ni añadidos innecesarios. Para Jordi Cruz, el secreto está en que el tiramisú sepa a lo que tiene que saber: café intenso, mascarpone, bizcocho y cacao. El resto, sobra.

El tiramisú de Jordi Cruz que muchos quieren copiar

El chef distingue entre el tiramisú tradicional y el contemporáneo, y en esta ocasión apuesta por el segundo. Su idea es clara: una receta más limpia, directa y centrada en el equilibrio de sabores. Por eso prescinde del vino marsala y de otros elementos que suelen aparecer en muchas versiones.

“Queremos un tiramisú que tenga el sabor de lo que tiene que tener”, viene a defender el cocinero. Y esa filosofía se nota en cada paso de la receta.

El resultado es un postre con una crema muy montada, un sabor profundo a café y una estructura mucho más precisa de lo que suele verse en muchas recetas virales.

Los 6 ingredientes del tiramisú contemporáneo de Jordi Cruz

La receta parte de una lista cerrada, corta y muy reconocible. Para prepararla necesitas:

12 yemas de huevo

350 g de azúcar

1 kg de queso mascarpone

Café moka intenso y frío

Bizcochos savoiardi

Cacao amargo en polvo

Ese planteamiento tan reducido es parte del atractivo del postre. No hay ingredientes extraños ni pasos imposibles, pero sí una exigencia clara en la ejecución.

La clave está en la crema: si falla eso, falla todo

Jordi Cruz insiste especialmente en este punto. Primero monta las yemas con el azúcar a velocidad alta durante varios minutos, hasta que la mezcla quede aireada y blanquee. Después incorpora el mascarpone y vuelve a trabajar la mezcla, empezando suave y aumentando la velocidad hasta conseguir una crema firme, densa y bien montada.

Ahí está, según él, una de las diferencias entre un buen tiramisú y uno mediocre. Si la crema no alcanza esa densidad, el postre puede quedar aguado y perder por completo la gracia.

Por eso no basta con mezclar: hay que montar bien.

Cómo hacer la receta paso a paso

Ingredientes

12 yemas de huevo

350 g de azúcar

1 kg de queso mascarpone

Café moka intenso y frío

Bizcochos savoiardi

Cacao amargo en polvo

Elaboración

Prepara el café. Haz un café moka intenso y déjalo enfriar completamente. Puedes acelerar el proceso colocándolo sobre un baño de hielo. Monta las yemas con el azúcar. Coloca las yemas y el azúcar en un bol o robot y bate a velocidad alta durante 3 o 4 minutos, hasta que la mezcla blanquee y gane volumen. Añade el mascarpone. Incorpora el queso mascarpone y empieza a mezclar a velocidad suave. Ve subiéndola poco a poco hasta llegar a máxima potencia y trabaja la crema unos 5 minutos, hasta que quede firme y muy cremosa. Haz una base de crema. Pon una capa fina de crema en el fondo del recipiente. Jordi Cruz insiste en que este paso es importante para fijar mejor el montaje. Monta la primera capa de bizcochos. Moja los savoiardi en el café sin empaparlos demasiado. El chef recomienda un remojo breve: ni mucho ni poco. Añade más crema. Coloca una capa de crema de aproximadamente medio centímetro sobre los bizcochos. Repite el proceso. Añade otra capa de bizcochos remojados y termina con una última capa de crema. Deja reposar. Cubre el tiramisú y llévalo a la nevera entre 8 y 12 horas. El reposo es clave para que coja estructura y se integren los sabores. Termina con cacao. Justo antes de servir, espolvorea una fina capa de cacao amargo por encima.

El detalle que cambia el resultado: el reposo largo

Si hay un paso que Jordi Cruz considera decisivo, además del montado, es el tiempo en frío. El tiramisú necesita reposar para asentarse, coger cuerpo y permitir que bizcocho, café y crema se integren de verdad.

Por eso recomienda dejarlo en la nevera entre 8 y 12 horas. No es un capricho: es parte de la receta. Ese tiempo marca la diferencia entre un postre correcto y uno memorable.

Por qué esta receta de Jordi Cruz funciona tan bien

La propuesta tiene todo lo que suele enganchar: el nombre de un chef reconocido, una receta icónica, pocos ingredientes y una técnica que parece sencilla pero marca diferencias. Además, conecta con una idea que triunfa mucho en cocina: volver a las bases y eliminar lo que sobra.

No es un tiramisú recargado ni una versión extravagante. Es justo lo contrario: una receta depurada, muy pensada y centrada en clavar la textura.

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Y quizá por eso está llamando tanto la atención. Porque demuestra que, a veces, para hacer un gran postre no hace falta complicarlo más, sino hacerlo mejor.