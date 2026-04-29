El horóscopo de mañana, jueves 30 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 30 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Dispersar sus energías en el trabajo le hará perder un tiempo que luego tendrá que recuperar. Relaciones amistosas faltas de cordialidad y vida familiar que requerirá buenas dosis de tacto por su parte si quiere que vuelva a la normalidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un aumento de sus responsabilidades profesionales desembocará en más que probables mejoras económicas. En sus relaciones amistosas procure frenar su vehemencia y ser más comedido con sus palabras. El clima familiar será grato.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El día se cerrará en lo tocante a trabajo y dinero con un saldo muy favorable. Las relaciones amistosas le servirán de estímulo para ampliar sus horizontes. Su vida familiar quizás no discurra con la tranquilidad que quisiera.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procure eludir situaciones conflictivas en el ámbito profesional, ya que podría salir malparado. Sus nervios estarán a flor de piel, llevándole quizás a enfrentarse con un amigo y a que su vida sentimental se vea alterada.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo déjese guiar por su instinto y extreme la discreción. Luces y sombras en el panorama amistoso y necesidad de que acentúe su tolerancia en las relaciones familiares. Procure ser más objetivo y no dé tanta importancia a cosas que no la tienen.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Aunque el clima de trabajo sea bueno y su actuación satisfactoria no es momento oportuno para dormirse en los laureles. Gozará de un alto grado de tolerancia y comprensión, que le permitirá disfrutar de un clima afectivo inmejorable.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La rutina será la nota más destacada en su desempeño profesional. La amistad le mostrará hoy su mejor semblante, en tanto que un exceso de sinceridad no favorecerá en absoluto su vida familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Controle su amor propio porque que podría volverse contra usted en un tema profesional. Eluda compromisos que supongan implicaciones económicas o alguien podría abusar de su buena fe. Vida afectiva inestable.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su trabajo cíñase a su cometido y procure no entrometerse en el de los demás, en evitación de un paso en falso difícil de subsanar. Buen entendimiento con familiares y amigos, pero tendrá que hacer méritos en su vida sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Cuide su rendimiento en el trabajo, ya que alguien podría tomarle la delantera. En el aspecto económico soplarán vientos favorables. En el campo afectivo la nota dominante será la tranquilidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Poco reseñable en lo tocante a trabajo y dinero, que estarán en sus pautas habituales. Armonía afectiva y vida familiar que ofrecerá de todo un poco. En el plano sentimental intente ver las cosas bajo el punto de vista de su pareja.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su capacidad de persuasión y su ingenio estarán en cotas muy altas y resultarán muy positivos si los emplea en negociaciones comerciales, ya que hoy no tendrá problemas para convencer. Un asunto sin importancia puede romper la armonía familiar si se deja dominar por los nervios.