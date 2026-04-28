¿Quién era el hombre del papel que apareció antes del tiroteo contra Trump? Mentalista, animador y participante de 'Got Talent'

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Magia entre disparos

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El mago estaba realizando un espectáculo de lectura mental cuando irrumpieron las fuerzas de seguridad

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El presidente de los EEUU, Donald Trump, junto con su mujer Melania en la cena de la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El presidente de los EEUU, Donald Trump, junto con su mujer Melania en la cena de la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. / Europa Press/Contacto/Yuri Gripa / Europa Press

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Barcelona
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Cuando los agentes federales armados irrumpieron en el salón del Hotel Washington Hilton por el tercer intento de atentar contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se estaba llevando a cabo un truco de magia para el magnate y sus acompañantes.

Y es que, desde el ataque este sábado en la cena de la gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, se ha viralizado un vídeo donde se ve como un hombre consigue dejar atónitos tanto al presidente Trump como a su mujer, Melania, después de enseñarles algo escrito en un trozo de papel

El artista invitado de la gala

Mucha gente se ha preguntado quién es este hombre. Hace justo dos meses, la Asociación de Corresponsales anunció a través de su cuenta de X que Oz Pearlman, el ilusionista en cuestión, asistiría como artista invitado a la cena anual que se celebró el sábado 25.

Y así fue. Oz Pearlman, también conocido como 'Oz el Mentalista', es, como indica su nombre, un mentalista y mago que se destaca por sus apariciones en medios de comunicación, donde realiza espectáculos de magia mental. 

La cadena nacional de televisión NBC emitió en 2018 un programa de viajes sobre Pearlman titulado 'Oz Knows' (que se traduce como 'Oz lo sabe'). Gracias a este programa ganó un premio Emmy y disparó su proyección mediática. 

Su paso por 'Got Talent'

Pero esta no fue su primera aparición en esta cadena. En el año 2015, participó en la décima temporada de 'America’s Got Talent', a menudo abreviado como 'AGT', y que se podría traducir como 'América tiene talento', aunque refiriéndose exclusivamente a Estados Unidos.

'AGT' es un programa de telerrealidad y concurso de talentos estadounidense en el que Pearlman terminó clasificado en la tercera posición, siendo uno de los momentos clave en el ascenso hacia la fama de este mentalista. 

El jurado del programa de televisión America's Got Talent (AGT).

El jurado del programa de televisión America's Got Talent (AGT). / EPC

En el año 2020, el mago regresó al concurso como uno de los favoritos del público Sin embargo, esta vez se quedó fuera en la fase preliminar

De Jimmy Fallon a Barack Obama

El mundo de la televisión es la segunda casa de Oz Pearlman, que ha sido invitado a una gran variedad de programas para exhibir sus habilidades de mentalismo. Por ejemplo, 'The Tonight Show Starring' del comediante, presentador y actor Jimmy Fallon ha sido uno de los programas donde ha acogido al mago de forma recurrente.

Pearlman se ha consolidado también como el mentalista favorito de la de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), donde ha realizado espectáculos para jugadores y equipos como Los Angeles Rams, Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles, y Buffalo Bills.

El mentalista ha tenido la oportunidad de conocer y realizar espectáculos a personajes tan destacados como el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, el 'quarterback' de New England Patriots Tom Brady, el actor estadounidense Samuel L. Jackson o el jugador de básquet de la NBA Shaquille O'Neal, entre muchos otros.

Un espectáculo con un final inesperado

Su último espectáculo público en televisión a una figura destacada fue precisamente en la cena de la Asociación de Corresponsales. Momentos antes del disparo, Oz Pearlman se encontraba al lado de Donald Trump, Melania Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

El mago intentaba adivinar un nombre en el que Leavitt estaba pensando. Cuando Pearlman revelaba la respuesta escrita en su libreta, irrumpieron las fuerzas de seguridad para interceptar al autor del disparo, Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años.

Noticias relacionadas y más

Oz Pearlman publicó el domingo un texto en su cuenta de Instagram, donde aseguró que "pensaba que era una bomba a punto de explotar o disparos". El mentalista explicó también que "estaba a menos de un metro del presidente Trump, y cruzamos miradas. Fue seguramente uno de los momentos más aterradores de mi vida que nunca olvidaré".

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