Naomi Campbell, 55 años, DJ de lujo en la noche de 'Euphoria' en Madrid

Cada vez más cerca de los platos y las mesas de mezclas que de las pasarelas a sus 55 años, y confirmando que su recién estrenada faceta de dj marcha viento en popa, Naomi Campbell se ha convertido este fin de semana en una de las grandes protagonistas de la noche inmersiva que HBO Max ha celebrado en la finca 'El Chaparral' a las afueras de Madrid con motivo del estreno de la nueva temporada de la icónica serie Euphoria.

Un evento privado que contó con la presencia de una de sus protagonistas, Priscilla Delgado, y de un buen número de vips patrios como Ester Expósito, Javier Ambrossi, Hiba Abouk, Georgina Amorós, Ona Mafalda, Laura Ponte, o María León, y en el que la top model fue la encargada de poner la música sacando a todo el mundo a bailar presumiendo de su talento para 'pinchar'.

Y aunque su viaje a Madrid ha sido relámpago y Naomi regresaba a Londres horas después de la fiesta, no dejó pasar la ocasión de disfrutar de un tranquilo paseo por las calles del centro de la ciudad en el que acaparó todas las miradas a su paso por su impresionante belleza.

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Pendiente en todo momento de su teléfono móvil, y de lo más sonriente, la 'diosa de ébano' ha dado una lección de streetstyle luciendo un look casual protagonizado por una de las tendencias de la temporada: el dénim, combinando una falda midi con algo de vuelo y abertura frontal con una chaqueta corta vaquera a juego. Potenciando su tono de piel, una sencilla camiseta de algodón blanco con cuello chimenea, y unas cómodas deportivas Nike bicolores en negro y verde oliva para recorrer Madrid con comodidad, además de unas maxi gafas de sol cuadradas, y su larguísima melena -que lleva con mechas rubias de lo más favorecedoras-, suelta y con ondas surferas.