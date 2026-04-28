Medio pollo a 40 dólares: los precios del restaurante de Hugo Hivernat desatan el debate del coste de la vida en Nueva York

El restaurante de Hugo Hivernat llevaba apenas unos días abierto cuando se vio envuelto en un debate sobre el coste de la vida en Nueva York tras fijar el precio de un medio pollo asado en 40 dólares.

Para algunos, este precio exorbitante pone de manifiesto lo inaccesible que se ha vuelto comer fuera en una de las ciudades más caras del país.

"Estamos a merced de la crisis del coste de la vida" en Nueva York, declaró el chef francés a la AFP en su restaurante, Gigi's, ubicado en un moderno barrio de Brooklyn.

"Quizás la gente piense que con nuestros pollos de 40 dólares conducimos un Porsche los fines de semana en los Hamptons —una zona turística de lujo cerca de Nueva York—, pero somos como cualquier otra persona", añadió. La preocupación por el costo de vida en la ciudad de Nueva York fue un tema clave en la campaña de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad, de tendencia izquierdista.

Según un informe publicado en febrero, los precios de los menús en los restaurantes de la ciudad de Nueva York aumentaron un 43,6 % en la década previa a 2023, en comparación con un promedio nacional del 42,8 %.

«La gente tiene una idea muy específica de cuánto deberían costar las cosas en la industria restaurantera, pero no tienen ni idea del coste real», afirma Hugo Hivernat. Según este restaurador de 36 años, los precios que se muestran están en línea con los estándares de la industria.

De los 40 dólares, una cuarta parte se destina a ingredientes —el pollo es de origen local— y el resto cubre el alquiler, las facturas, los salarios y otros gastos. Una parte también se destina a amortizar el medio millón de dólares prestados para abrir el restaurante.

Llegar a fin de mes

El debate sobre el precio de medio pollo en Gigi's se intensificó después de que un funcionario local expresara su frustración en una publicación que recibió más de 9000 "me gusta" en Instagram. Se creó entonces un "índice de precios de medio pollo", que clasifica los precios desde los 10 dólares (el más barato) hasta los 78 dólares que se cobran en un restaurante francés de lujo en Manhattan.

"Muchos restaurantes ni siquiera obtienen ganancias; apenas cubren gastos", afirma Andrew Rigie, de la Alianza de Hostelería de la Ciudad de Nueva York, una asociación comercial. Según él, el aumento de precios se debe a los costos de los seguros, la lenta recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19 y el alza de los precios de los alimentos, impulsada por los aranceles impuestos por Donald Trump.

"Gestionar un pequeño negocio en Nueva York es tan caro que nuestros queridos restaurantes locales se ven obligados a cobrar estos precios simplemente para sobrevivir, sin siquiera poder prosperar", añade Andrew Rigie. Aproximadamente el 46% de los más de 200 restaurantes encuestados por la asociación reportaron ingresos inferiores a los proyectados para finales de 2025. Sus principales preocupaciones son los costos laborales, el precio de los bienes y servicios, y la falta de clientes.

Esta controversia "ha cobrado fuerza porque se trata de un debate sobre el costo de todo, sobre la frustración general que siente la gente", afirma Thomas Knodell, chef de Gigi's. "Lo entiendo, es caro. Estamos de acuerdo, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos, lamentablemente", añadió.

Considera que son necesarias reformas, como la implementación de un tope de precios para los mayoristas de alimentos.