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Gastronomía

Jordi Cruz, chef, muestra al país qué es un verdadero pan con tomate: 2.000 reacciones de los andaluces

El cocinero catalán detalla los pasos para un pan con tomate perfecto, provocando opiniones diversas sobre la autenticidad de la receta

Jordi Cruz, chef Michelin: "En el ABaC estamos aprovechando la inteligencia artificial para crear platos innovadores"

Jordi Cruz explica la receta tradicional del pan con tomate.

Jordi Cruz explica la receta tradicional del pan con tomate. / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

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El chef Jordi Cruz, conocido por su papel como jurado en MasterChef y por dirigir el restaurante ABaC, explicó detalladamente cómo preparar un buen pan con tomate, lo que generó muchas reacciones, especialmente desde Andalucía.

Jordi Cruz se ha consolidado como una de las grandes figuras de la alta cocina, destacando entre los pocos chefs que han logrado acumular seis estrellas Michelin a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, su fama no se limita únicamente a los fogones, ya que también se ha convertido en un rostro muy conocido de la televisión gracias a su papel como jurado en MasterChef, donde comparte protagonismo con Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Además de su éxito profesional, otro aspecto que suele llamar la atención es su excelente estado físico, especialmente teniendo en cuenta que supera los 45 años. El propio cocinero explicó en sus redes sociales la necesidad de defender el 'pa amb tomàquet' una elaboración tradicional de su tierra (Catalunya) que, según él, a menudo se hace sin demasiado cuidado ni criterio. Por ello quiso mostrar su versión de cómo debería hacerse correctamente.

Un buen pan con tomate

Según explicó, lo fundamental es contar con ingredientes de calidad: un pan rústico, preferiblemente de masa madre, con buena miga y corteza crujiente; tomates maduros y jugososaceite de oliva de buena calidad; y sal, aunque este último ingrediente es opcional según el gusto. También comentó que algunas personas incluso añaden pimienta.

En esencia, la receta se resume en cuatro elementos: pan, tomate, aceite y sal. Respecto al tomate, indicó que en Catalunya se suele usar el llamado "tomate de colgar", que se conserva bien durante meses gracias a su piel gruesa, aunque cualquier tomate maduro y jugoso puede servir.

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Para la preparación, se corta el tomate por la mitad y se frota directamente sobre el pan, empezando desde la corteza hacia el centro para aprovechar mejor la pulpa. Después se añade una pizca de sal (si se desea) y un buen chorro de aceite de oliva, que debe ser fresco y con sabor afrutado. Algunas versiones tradicionales, comentó, incluso recomiendan frotar ambas caras del pan.

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