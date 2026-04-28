El horóscopo de mañana, miércoles 29 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 29 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Puede que alguien le decepcione en su entorno laboral, pero debería analizar si no exige demasiado antes de tomar represalias. En su vida familiar permita que se imponga el sentido común y no se deje llevar por impulsos del momento. Por la noche le conviene pararse a meditar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Mantener la marcha ascendente de sus asuntos profesionales requerirá un gran esfuerzo por su parte. Una invitación puede resultar atractiva, pero quizás no sea momento adecuado para aceptarla. Vida afectiva en cotas altas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si deja que prevalezca el aspecto económico en los asuntos profesionales corre el riesgo de equivocarse. Continuarán las tensiones en su vida afectiva si es incapaz de admitir que no toda la razón está de su parte. Seguir sus impulsos solo le llevará a excesos que luego lamentará.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En su trabajo le dará mejores resultados actuar entre bastidores que hacerlo abiertamente. Día apropiado para compras, ya que adquirirá algo que le satisfará plenamente. Excelente grado de comunicación con familiares y amigos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En asuntos profesionales no deje que su optimismo le haga bajar la guardia, ya que ello podría representar un retroceso. Es posible que surjan compromisos ineludibles que le obliguen a posponer un viaje. Buen clima familiar y sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede que hoy su andadura profesional resulte lenta, pero conseguirá afianzar posiciones. En el plano personal procure vigilar su economía. Relaciones amistosas con altibajos y buenos momentos en su vida sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Contratiempos y confusionismo pueden ser hoy la tónica en su trabajo, por lo que le conviene andar con pies de plomo y medir bien todos sus pasos. Placidez en el terreno amistoso y tirantez en el familiar. Controlar sus nervios sería algo muy aconsejable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En asuntos profesionales le será más rentable dejarse guiar por su sentido común y su intuición que hacer caso de opiniones ajenas, aunque sean bien intencionadas. Trate de poner freno a su impulsividad en evitación de roces con familiares y amigos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy no se sentirá defraudado en su trabajo, ya que resultados y perspectivas superarán sus previsiones. Un niño puede ser causa de preocupación y de roces con su pareja. Procure descansar lo que precisa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá que rectificar su política de trabajo si quiere que las cosas marchen bien. Habrá calor en su entorno familiar y horas altas en sus relaciones amistosas. Su pareja dará motivos de satisfacción, siendo muy conveniente que tenga en cuenta sus opiniones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Encontrará una eficaz ayuda en su trabajo por parte de quien menos se lo espera. No tenga prisa por llegar a un acuerdo, pues será preferible dar tiempo a que madure. Buenas relaciones amistosas y entendimiento en las familiares.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En asuntos profesionales no se deje llevar por urgencias y precipitaciones del momento y no tome decisiones hasta que las haya meditado lo suficiente. En su tiempo libre será preferible que haga acopio de energías en vez de derrocharlas sin sentido.