Los grandes sueños se convierten en Expediciones reales

Los glaciares interminables de Groenlandia, la búsqueda del sol de medianoche en Svalbard, las colonias de pingüinos en la Antártida o la naturaleza inspirativa de las Islas Galápagos son esos sueños que buscan hacerse realidad y que hoy pueden conseguirse gracias a HX Expeditions.

HX Expeditions lleva desde 1896 acercando viajeros curiosos a los lugares más remotos de la tierra con un lujo distinto: explorar sin prisa, llegar con conocimiento, mirar sin alterar.

Explorando el Ártico en verano

¿Quién no ha deseado explorar el mayor sistema de fiordos del mundo? Navegar entre una gran red de glaciares, contemplar imponentes icebergs, caminar por playas prístinas o ver una naturaleza única son algunas de las inspiraciones que pueden hacerse realidad.

Ittoqqortoormiit / Kay Fochtmann

Llegar hasta la pequeña ciudad de Qaqortoq de poco más de 3.000 habitantes con paisajes montañosos salpicados de prados verdes mezclados con casas de colores chillones, donde su hermoso lago refleja este paisaje único; o sentir la soledad en Ittoqqortoormiit, una de las comunidades más remotas del mundo, que solo se puede visitar de junio a septiembre por medio de barco o helicóptero, convierten la travesía en una experiencia única para unos pocos soñadores.

Explora el último gran desierto ártico a bordo de HX / Kim Rormark

Consejo Explora el último gran desierto ártico a bordo de HX Expeditions, navegando entre gigantescos icebergs y fiordos vírgenes, descubriendo comunidades inuit y participando en expediciones guiadas por expertos que combinan aventura, ciencia y sostenibilidad en uno de los destinos más remotos y sobrecogedores del planeta.

Con la llegada de los primeros rayos del sol de primavera, el Ártico cobra vida y comienza una fiesta de renos y zorros árticos por los valles, morsas y focas en sus costas, aves marinas que surcan el cielo con elegancia y, a lo lejos, los osos polares comienzan a dejarse ver. Esta escena tan evocadora se hace realidad en el corazón de Svalbard.

A bordo del crucero Bajo el sol de medianoche de HX Expeditions, se descubre Longyearbyen, el mayor asentamiento del archipiélago, donde el pasado minero sigue muy presente. Aquí, las historias de exploradores y tramperos cobran vida, como la de Wanny Woldstad, la primera mujer trampera, que trabajó en la remota región de Bellsund.

Bellsund / Tommy Simonsen

La aventura continúa en el Parque Nacional de Spitsbergen, un paisaje de montañas escarpadas y vastos glaciares bañados por la luz ártica. En estas aguas heladas es frecuente avistar focas, morsas, ballenas jorobadas, azules y cachalotes.

El viaje culmina en Ny-Ålesund, uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Antiguamente un enclave minero y punto de partida de las expediciones de Roald Amundsen, hoy es un referente internacional de investigación científica y climática. Un lugar que invita a desconectar, reflexionar y comprender los desafíos del cambio climático, mientras se sueña con un futuro más consciente y sostenible.

Oso polar / MARTIN JOHANSEN

Consejo Para viajar al Ártico con responsabilidad, conviene elegir una expedición que colabore con científicos, respete la fauna y reduzca su impacto en cada operación. HX Expeditions integra investigación, conservación y exploración, convirtiendo cada travesía en una forma de proteger Svalbard mientras se descubre su esencia más auténtica.

Un continente sin residentes humanos, campos de hielo y picos inalcanzables donde los habitantes son pingüinos. La Antártida es ese lugar con el que todos pueden soñar, pero pocos pueden llegar. Con los cruceros de expedición de HX Expeditions, se deja de imaginar la Antártida para convertirla en algo real.

Con la llegada de la primavera austral, en nuestro otoño, la Antártida se transforma. La luz regresa poco a poco y, con ella, la vida emerge en uno de los territorios más extremos del planeta. Pingüinos adelia, papúa y barbijo se agrupan en las costas, las focas descansan sobre las placas de hielo y las aves marinas sobrevuelan un paisaje de glaciares infinitos y silencio absoluto. En el océano Austral, ballenas jorobadas, minke y orcas rompen la superficie en un espectáculo natural difícil de olvidar.

Antártida / Yuri Choufour

Vivir este despertar es posible a bordo de una expedición de HX Expeditions, un viaje extraordinario hacia el último continente verdaderamente salvaje. Tras cruzar el legendario pasaje de Drake, la aventura se adentra en la Península Antártica, un escenario de icebergs monumentales, bahías heladas y montañas cubiertas de nieve que parecen esculpidas por el tiempo. Cada desembarco es una invitación a descubrir colonias de fauna, caminar entre paisajes prístinos y observar de cerca un ecosistema tan frágil como fascinante.

Pingüinos en la Antartida / Yuri Choufour

Más que un viaje, la experiencia antártica es una llamada a la reflexión. Guiados por expertos y científicos, los viajeros descubren el papel clave del continente blanco en el equilibrio climático del planeta. Un destino que invita a desconectar del mundo, a contemplar la grandeza de la naturaleza y a tomar conciencia de la importancia de proteger uno de los últimos rincones intactos de la Tierra.

Consejo Para descubrir la Antártida de forma respetuosa, es clave viajar con una expedición que combine ciencia, conservación y un impacto mínimo en el entorno. HX Expeditions trabaja con expertos a bordo, aplica protocolos estrictos en cada desembarco y convierte la exploración en una oportunidad real de comprender y proteger el continente más frágil del planeta.

Las faunas silvestres, las playas cristalinas y el clima templado, también invitan a soñar. Las Islas Galápagos, ese paraíso natural, que inspiró a Darwin y dio origen a la teoría de la evolución, sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del planeta.

Ir en busca de flamencos, lobos y tortugas marinos, aves asombrosas de patas azules o rojas o bucear con focas y miles de peces de colores en un mar transparente es un sueño paradisíaco. Aprender en la Estación Científica Charles Darwin con toda la información sobre los animales residentes en el archipiélago es el gran deseo de todo explorador.

Focas en las Islas Galápagos / Andrés Mesías

Todos estos sueños y más, se hacen realidad con HX Expeditions. A través de los distintos cruceros a bordo del magnífico barco de expedición MS Cruz II.

Consejo Para disfrutar de Galápagos de manera responsable, es esencial elegir una expedición que respete la fragilidad del ecosistema y apoye la investigación científica. HX Expeditions apuesta por prácticas sostenibles, colabora con centros de conservación y garantiza que cada visita contribuya a proteger este laboratorio natural único. Viajar con una compañía comprometida permite descubrir el archipiélago sin comprometer su futuro.

Flamencos en su hábitat natural / Andrés Balleteros

Consulta toda la información de estos viajes y muchos más destinos en HX Spain.

Noticias relacionadas

Ofertas de temporada con descuentos hasta del 30%. Ahora es el momento de cumplir sueños.