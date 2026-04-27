El horóscopo de mañana, martes 28 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 28 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si es hábil conseguirá enterarse de algo que le resultará muy positivo para su trayectoria profesional. Acaso haya algunos aspectos en el terreno familiar que necesiten un enfoque diferente. Intensificación de su vida social.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Pisará terreno firme en su trabajo y los resultados serán plenamente satisfactorios. Relaciones amistosas rozando la perfección. Normalidad en las áreas familiar y sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día difícil en lo laboral, en el que es posible vea como se le escapa de las manos algo que daba por seguro. En el terreno amistoso soplarán malos vientos y en el familiar se harán patentes las tensiones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No tome decisiones importantes relacionadas con su trabajo hasta que tenga todas las respuestas que necesita. Las relaciones amistosas resultarán muy gratificantes y habrá armonía y buen humor en los planos familiar y sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Aunque su mejora económica sea notoria y presente muy buenas perspectivas procure no arriesgar demasiado, ya que podría poner en peligro su seguridad futura. Frialdad en sus relaciones amistosas y romanticismo en su vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Vencerá su indecisión y logrará hacer cambios en su trabajo que resultarán beneficiosos profesional y económicamente. Tensiones en el áreas familiar y si no mide sus palabras posibilidad de provocar una crisis en su vida sentimental. Procure liberar tensiones de forma positiva si quiere evitarse problemas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si no quiere tener problemas en su trabajo tendrá que extremar su atención. No saque, pues, conclusiones precipitadas y medite bien antes de emitir un juicio. Clima familiar desapacible y posibilidad de estrechar más su relación con una persona de su interés.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Quizás haya llegado el momento de fijarse nuevas metas profesionales, pero procure ir paso a paso y sin precipitaciones. Buenas relaciones amistosas y normalidad en las sentimentales.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su eficiencia y dedicación propiciarán resultados muy favorables en su trabajo. Aunque se sienta atraído hacia lo nuevo, procure no dar un paso que resulte irreversible. Marejadilla en el plano familiar y vida social y amistosa muy gratificante.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si no pone freno a las ideas que bullen en su cabeza dejará pasar sin darse cuenta una buena oportunidad de mejorar su situación laboral y con ello aumentar su nivel de ingresos. Ambiente familiar y amistoso sin problemas. Los asuntos del corazón cobrarán importancia.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su horizonte profesional y económico tiende a ensancharse. Día poco favorable para la vida social y excelente para la familiar, en la que podrá liberar tensiones sin problemas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En asuntos profesionales le conviene aclarar ciertos temas antes de seguir adelante. Surgirán roces con familiares y amigos causados por sus nervios. Procure serenarse y salga por la noche a tratar de pasarlo bien.